Culiacán.- La camioneta blindada en la que viajaba el secretario de Seguridad Pública y Tránsito de Culiacán, Alejandro Bravo Martínez, fue dañada en sus neumáticos por personas desconocidas que arrojaron púas de acero cuando circulaba por una de las avenidas de la colonia Guadalupe.

Según un comunicado que se emitió, el jefe policiaco encabezaba un operativo de vigilancia por dicha colonia y al circular con sus escoltas detectaron a los ocupantes de un vehículo en actitud sospechosa, por lo que, al iniciar su persecución, estos lanzaron a la carpeta asfáltica ponchallantas, por lo que los neumáticos de su unidad resultaron dañados.

Lee también Sujetos armados atacan a juez de control en Tula, Hidalgo; lo trasladan al hospital donde lo reportan grave

Pese a que se desplegó un intenso operativo de búsqueda de los responsables de esta acción, estos lograron huir, por lo que la unidad blindada del Secretario de Seguridad de la capital del estado tuvo que ser remolcada en una grúa.

Los hechos fueron dados a conocer a la Fiscalía General del Estado para que se inicie una carpeta de investigación que permita identificar a los responsables de estos hechos, en los que no hubo disparos ni personas lesionadas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL