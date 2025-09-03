Pachuca.- Esta mañana, sujetos armados atentaron en contra del juez de control Víctor N en la colonia Iturbe, del municipio de Tula, Hidalgo, en los momentos en que el funcionario se trasladaba a bordo de su automóvil.

De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron en la calle General Francisco Villa, al momento en que la víctima, que conducía un vehículo compacto, fue atacada a balazos, por un grupo de sujetos quienes le cerraron el paso.

A consecuencia de las heridas, el juez perdió el control de la unidad y se impactó contra un poste.

Elementos de emergencia acudieron al lugar y trasladaron al lesionado al Hospital Tula–Tepeji, donde se reporta grave, de manera extraoficial, se señaló su muerte, sin embargo, las autoridades destacaron que aún no tenían la confirmación.

El funcionario fue identificado como Víctor Hugo, recibió vatios disparos de arma de fuego: en el brazo y uno más en el abdomen, además de golpes en el rostro, debido al impacto de la unidad.

Tras el ataque, corporaciones de seguridad municipales y estatales implementaron un operativo de búsqueda; sin embargo, hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.

