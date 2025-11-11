Culiacán.- En la capital del estado se volvieron a presentar nuevos actos de violencia con el hallazgo de un hombre asesinado a balazos cerca de la colonia Bicentenario y el atentado contra el conductor de una camioneta Nissan Frontier, al cual le dispararon en varias ocasiones con armas automáticas por lo que resultó herido.

Llamadas anónimas a las líneas de emergencia reportaron que sobre la avenida Revolución, entre las calles Juárez y Escobedo, el conductor de una camioneta que quedó atascada en el camellón, luego de una larga persecución a balazos, se encontraba herido.

El personal de la Cruz Roja que llegó al sitio escoltados por personal de seguridad y del ejército le brindó los primeros auxilios y luego lo traslado con urgencia a un hospital debido a las heridas de bala que presentó en varias partes de su cuerpo.

Foto: Especial

Sobre el pavimento quedaron esparcidos casquillos percutidos de armas automáticas, producto del ataque contra la persona del sexo masculino que conducía la camioneta, la cual llevaba en una parrilla una escalera.

Poco después de este hecho de violencia, en un camino de terracería que conduce al basurero, muy cerca de la colonia Bicentenario, en Culiacán, fue localizado el cuerpo de un hombre aún no identificado el cual presentaba varios impactos de bala.

La víctima no portaba ningún tipo de identificación y presentaba impactos de bala, por lo que el personal de la Fiscalía General del Estado recogió el cadáver y lo envió al Servicio Médico Forense, para iniciar el proceso de identificación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL