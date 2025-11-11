Más Información

Plan Michoacán da primeros resultados; detienen a 5 presuntos criminales

Investigan por qué fue abatido el asesino de Carlos Manzo tras su captura; autoridades revisan actuación de escoltas y GN

Plan Michoacán es diferente a estrategias de Calderón y Peña, defiende Ramírez Bedolla; resalta “acción directa” de Sheinbaum

Senado de EU aprueba proyecto de ley para poner fin al cierre del gobierno; pasa a la Cámara de Representantes

Reportan microsismo de 2.3 en Coyoacán; C5 activa protocolos de emergencia y monitoreo

"Los niños ya no sólo son halcones para el narco"; Saskia Niño de Rivera presenta libro

El gabinete de seguridad informó que como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, entre los días 6 y 9 de noviembre en distintas acciones fueron detenidas cinco personas y se aseguraron drogas, armas, materiales explosivos y vehículos.

En Buenavista se arrestaron a cinco personas, dos de ellas menores, a quienes les aseguraron cinco armas largas, 18 cargadores, mil 250 cartuchos y equipo táctico.

Otros operativos fueron en Cotija, Huetamo, donde se incautaron siete vehículos, tres motocicletas, un lanzagranadas, tres granadas, entre otros.

