El gabinete de seguridad informó que como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, entre los días 6 y 9 de noviembre en distintas acciones fueron detenidas cinco personas y se aseguraron drogas, armas, materiales explosivos y vehículos.

En Buenavista se arrestaron a cinco personas, dos de ellas menores, a quienes les aseguraron cinco armas largas, 18 cargadores, mil 250 cartuchos y equipo táctico.

Otros operativos fueron en Cotija, Huetamo, donde se incautaron siete vehículos, tres motocicletas, un lanzagranadas, tres granadas, entre otros.