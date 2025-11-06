Lágrimas de cocodrilo y un manejo de control de daños es lo que Martha Cristiana, actriz y modelo que fungió como directora de Miss Universo México de mayo a junio de 2024, es lo que ve en las disculpas de Nawat Itsaragrisil, tras haber ofendido a Fátima Bosch en Tailandia.

La representante de México en Miss Universo fue llamada tonta por el directivo de la organización del certamen internacional, y escoltada a la salida del lugar.

Ante la falta de respeto, Fátima decidió alzar la voz desde sus redes sociales y ante la prensa que estaba afuera del lugar ante la falta de respeto, hecho que le dio la vuelta al mundo en minutos.

Fátima Bosch, representante de México en el certamen Miss Universe, fue aplaudida por su entereza. Foto: Jorge Ferraez Instagram

Martha Cristiana, quien también ha participado en telenovelas como Cuando seas mía, considera que en el interior de los certámenes de belleza existe un problema sistémico que es necesario erradicar.

“Ahora estamos viendo con Nawat que hay un reflejo de cierta misoginia internalizada en la forma de ejercer poder, este tipo de actitudes no son un caso aislado”, dice.

“El llanto de este señor no cancela el abuso que perpetró en contra de Fátima Bosch y tampoco lo repara, es una herramienta retórica, no la consecuencia emocional honesta del remordimiento, tuvo presión mediática, de la organización, y la organización no está haciendo nada al respecto”, señala.

También en México

En el interior de la organización nacional, agrega, existen los mismos problemas que, en concreto, atribuye al director Jorge Figueroa.

“En mi breve paso por Miss Universe México lo pude ver”.

Para Martha Cristiana, Miss Universo debería ser un certamen que siga representando sus cuatro ejes fundamentales: empoderamiento femenino, belleza con propósito, impacto social e inclusión.

Sin embargo, aplaude a Fátima por su entereza al mantener la postura y ser firme pero elegante al momento de encarar al directivo, un ejemplo incluso para sus colegas.

“Me parece una reina en toda la extensión de la palabra, porque tener el aplomo para responder con tanta inteligencia emocional a sus 25 años me parece notable, la hace de mi completa admiración y respeto, porque no es fácil accionar así ante una humillación pública cuando hay cámaras”.