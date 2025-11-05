Más Información

pidió una nueva disculpa pública por lo ocurrido ayer con , representante de México en , sólo que, nuevamente, no hizo referencia directa a la joven tabasqueña y su discurso se limitó a referirse de manera general a las 122 participantes del certamen, que pudieron sentirse afectadas por su comportamiento.

En el marco de una reunión previa al Miss Universo 2025, coronación que se llevará a cabo el próximo 21 de noviembre, el, mientras se encontraba frente a las cámaras, rompió en llanto y reiteró sus disculpas por el desencuentro en donde llamó "tonta" a la delegada mexicana.

“Soy humano, todos saben que los últimos días han sido de mucha presión".

El director de Miss Universo en Tailandia justificó su actuar en la presión que ha vivido en los últimos días afirmando que, al expresarse como lo hizo, no buscaba afectar a ninguna persona, por lo que pedía perdón nuevamente.

"Pero eso ya quedó atrás, creo que deben entender que la presión ha sido mucha, a veces no puedo controlarlo. Pero no tuve intención de dañar a nadie”, dijo.

Lo que llama la atención es que, al disculparse, como sucedió en el video que compartió ayer en su cuenta de Instagram, Itsaragrisil no menciona de forma puntual el nombre de Fátima, con quien protagonizó el desencuentro, sino que habla generalizadamente.

“Las respeto a todas ustedes, lamento sinceramente lo ocurrido, quiero aprovechar esta oportunidad para disculparme con las delegadas si alguna se sintió incómoda con lo que pasó. Lo siento”, señaló.

Nawat también ha pedido a los usuarios de redes sociales que no compartan información falsa o frases que él no dijo pues, desde lo sucedido, ha sido franco de desaprobación y críticas, no sólo del público, sino de la propia organización que limitará su participación el día que se entregue la corona, como ya informó Raúl Rocha, presidente de la organización de Miss Universo (MUO).

