Villahermosa.— Tabasco estalló de júbilo. La fiesta comienza apenas. Con luces en el cielo, gritos, aplausos y lágrimas de felicidad, miles de tabasqueños reunidos en el estadio Centenario 27 de Febrero, en la capital del estado, acompañaron a la coronación de Fátima Bosh como Miss Universo 2025.

La mexicana obtuvo el triunfo sobre sus compañeras de Tailandia, Venezuela, Filipinas, y Costa de Marfil. Cinco minutos después, los gritos y las celebraciones de sus paisanos no paraban al ritmo del grupo que amenizaba los festejos.

Desde temprano, “México, México, México” fue el grito de los miles de tabasqueños que acudieron al estadio de beisbol con la ilusión de ver coronarse a Fátima Bosch.

Las más de 7 mil almas explotaron en júbilo cuando la tabasqueña hizo su primera presentación; el cielo se iluminó con fuegos artificiales y el “Sí se puede” retumbó en el estadio, casa de los Olmecas, que sólo ve este lleno cuando el equipo inaugura cada temporada.

“Ella ya ganó, es nuestra reina. Estamos orgullosos de nuestra tabasqueña. La amamos porque nos representa ante el mundo”, exclamó Gaby, una de las miles de mujeres que acudieron desde las 17:00 horas a presenciar la transmisión.

Durante Miss Universo, el estado se paralizó, y aplaudía y festejaba cada que la oriunda del municipio de Teapa hacía su aparición en el escenario.

Coronas de luces, banderas, trajes típicos, cintas y cartulinas aparecieron en el Centenario 27 de Febrero, que tuvo que abrir la parte del terreno de juego, porque en las gradas ya no entraba ni un alma y las filas kilométricas para entrar a este estadio parecía no acabar.

Al ritmo de “Juguito de piña”, “Vamos a Tabasco”, y “Vueltecita” miles de tabasqueños disfrutaron la noche de Fátima.

“Ella es la mejor, es nuestra máxima, ganó el respeto de las mujeres en el mundo. Tenemos que hacerle su estatua”, dijo Jesús, integrante de la comunidad LGTB+ quien acudió al estadio.

Euforia en los municipios

Mientras miles de tabasqueños sintonizaban en sus televisores, tabletas electrónicas, computadoras y teléfonos, la gran final de Miss Universe 2025, otros tantos acudieron a las plazas públicas para celebrar.

Al menos nueve de los 17 gobiernos municipales de Tabasco, entre ellos Centro, Cárdenas, Balancán, Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo, Teapa, Paraíso y Jonuta, dispusieron la instalación de pantallas gigantes, así como la apertura de salones y plazas públicas.

Hasta pasada la media noche, se llevó a cabo un baile popular, amenizado por el grupo Chemaney.