La mexicana Fátima Bosch compartió fotos y videos de cómo fue el primer día como Miss Universo, desde Tailandia, sede del certamen de belleza en 2025, Fátima se ha tomado fotos oficiales como reina y también el certamen ha dado a conocer las primeras instantáneas oficiales de Bosch ya con la corona.

Fátima aparece en un video, donde en bata se alista para comenzar con las actividades como Miss Universo; retoques al maquillaje y poses con la corona que utilizará durante un año, es como Bosch se deja ver.

"Un nuevo capítulo comienza para una gran reina cuya dedicación y trabajo duro la han traído a este momento", escribe Miss Universo para acompañar una fotografía de Fátima ya como Miss Universo 2025.

Fátima Bosch, Miss Universo 2025. FOTO: Instagram missuniverse.

En la fotografía se observa Fátima recostada de lado sobre una cama, vistiendo una bata blanca que le da un aspecto relajado y elegante, sostiene con ambas manos la corona de Miss Universo 2025, una pieza dorada decorada con perlas. A su lado, en primer plano, hay un ramo de flores que combina hortensias azules y pequeños detalles verdes y blancos, envuelto en papel dorado y rojo, lo que aporta color y realce a la composición.​Junto a las flores, también se aprecia una banda blanca con letras azules que dice “MISS UNIVERSE”.

Fátima es una apasionada de la moda sostenible y ha creado modelos con materiales de desecho. Ha sido voluntaria en labores con niños con cáncer, así como con inmigrantes y en causas de salud mental. A través de su plataforma busca inspirar a otros para aceptar sus diferencias.

