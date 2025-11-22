Más Información

La UNAM: la institución que transforma vidas

Paso del norte: mirada humana a la migración

Margit Frenk: Adiós a la filóloga de la literatura popular

La dramaturga Marta Eguilior vuelve con una obra arriesgada junto al Coro Gay de la Ciudad de México

Fallece Margit Frenk, impulsora del estudio de la tradición oral

Frida Kahlo es la artista más cotizada de la historia

La mexicana compartió fotos y videos de cómo fue el primer día como Miss Universo, desde Tailandia, sede del certamen de belleza en 2025, Fátima se ha tomado fotos oficiales como reina y también el certamen ha dado a conocer las primeras instantáneas oficiales de Bosch ya con la corona.

Fátima aparece en un video, donde en bata se alista para comenzar con las actividades como Miss Universo; retoques al maquillaje y poses con la corona que utilizará durante un año, es como Bosch se deja ver.

Lee también:

"Un nuevo capítulo comienza para una gran reina cuya dedicación y trabajo duro la han traído a este momento", escribe Miss Universo para acompañar una fotografía de Fátima ya como Miss Universo 2025.

Fátima Bosch, Miss Universo 2025. FOTO: Instagram missuniverse.
En la fotografía se observa Fátima recostada de lado sobre una cama, vistiendo una bata blanca que le da un aspecto relajado y elegante, sostiene con ambas manos la corona de Miss Universo 2025, una pieza dorada decorada con perlas. A su lado, en primer plano, hay un ramo de flores que combina hortensias azules y pequeños detalles verdes y blancos, envuelto en papel dorado y rojo, lo que aporta color y realce a la composición.​Junto a las flores, también se aprecia una banda blanca con letras azules que dice “MISS UNIVERSE”.

Lee también:

Fátima es una apasionada de la moda sostenible y ha creado modelos con materiales de desecho. Ha sido voluntaria en labores con niños con cáncer, así como con inmigrantes y en causas de salud mental. A través de su plataforma busca inspirar a otros para aceptar sus diferencias.

