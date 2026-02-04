Más Información
EU anuncia Plan de Acción con México sobre minerales críticos; desarrollarán políticas y mecanismos comerciales coordinados
Estados Unidos ataca objetivos del Estado Islámico en Siria; destruye centro de comunicaciones y depósitos de armas
México tiene un contrato abierto para el envío de crudo a Cuba: Pemex; ventas ascienden a 496 mdd en 2025
AMLO llevó a México a retroceso democrático: Human Rights Watch; acusa que CNDH no realizó escrutinio sólido sobre su gobierno
Sugiere Brugada un acuerdo con los medios de comunicación; pide "bajarle a la nota roja" porque elevan la percepción de inseguridad
La Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (Metrópolis) en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) suspendió 19 vallas publicitarias que no cumplían con los requerimientos y que generaban contaminación visual en dos alcaldías de la CDMX.
Se trató 16 vallas vinílicas y tres pantallas, localizadas en destinos puntos de las alcaldías Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, precisó el Invea.
“Con la visita de cuatro puntos ubicados en dichas demarcaciones se logró la suspensión de 19 vallas publicitarias que no cumplían con los requisitos operativos y que, además, generaban contaminación visual en el entorno urbano”, precisó el Invea a través de un video.
