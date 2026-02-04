La Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (Metrópolis) en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) suspendió 19 vallas publicitarias que no cumplían con los requerimientos y que generaban contaminación visual en dos alcaldías de la CDMX.

Se trató 16 vallas vinílicas y tres pantallas, localizadas en destinos puntos de las alcaldías Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, precisó el Invea.

“Con la visita de cuatro puntos ubicados en dichas demarcaciones se logró la suspensión de 19 vallas publicitarias que no cumplían con los requisitos operativos y que, además, generaban contaminación visual en el entorno urbano”, precisó el Invea a través de un video.

