Más Información

EU anuncia Plan de Acción con México sobre minerales críticos; desarrollarán políticas y mecanismos comerciales coordinados

EU anuncia Plan de Acción con México sobre minerales críticos; desarrollarán políticas y mecanismos comerciales coordinados

Estados Unidos ataca objetivos del Estado Islámico en Siria; destruye centro de comunicaciones y depósitos de armas

Estados Unidos ataca objetivos del Estado Islámico en Siria; destruye centro de comunicaciones y depósitos de armas

México tiene un contrato abierto para el envío de crudo a Cuba: Pemex; ventas ascienden a 496 mdd en 2025

México tiene un contrato abierto para el envío de crudo a Cuba: Pemex; ventas ascienden a 496 mdd en 2025

AMLO llevó a México a retroceso democrático: Human Rights Watch; acusa que CNDH no realizó escrutinio sólido sobre su gobierno

AMLO llevó a México a retroceso democrático: Human Rights Watch; acusa que CNDH no realizó escrutinio sólido sobre su gobierno

Sugiere Brugada un acuerdo con los medios de comunicación; pide "bajarle a la nota roja" porque elevan la percepción de inseguridad

Sugiere Brugada un acuerdo con los medios de comunicación; pide "bajarle a la nota roja" porque elevan la percepción de inseguridad

Secretaría del Trabajo detalla iniciativa para disminuir jornada laboral a 40 horas; participa en reunión plenaria de Morena

Secretaría del Trabajo detalla iniciativa para disminuir jornada laboral a 40 horas; participa en reunión plenaria de Morena

La Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (Metrópolis) en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) suspendió 19 vallas publicitarias que no cumplían con los requerimientos y que generaban contaminación visual en dos alcaldías de la CDMX.

Se trató 16 vallas vinílicas y tres pantallas, localizadas en destinos puntos de las alcaldías Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, precisó el Invea.

Lee también

“Con la visita de cuatro puntos ubicados en dichas demarcaciones se logró la suspensión de 19 vallas publicitarias que no cumplían con los requisitos operativos y que, además, generaban contaminación visual en el entorno urbano”, precisó el Invea a través de un video.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]