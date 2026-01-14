Más Información

EU suspende emisión de visas para 75 países; incluye a Rusia, Irán y hasta Brasil

Imputan a 8 personas y a representante legal de Waldo's por incendio donde murieron 24 personas; hay dos evadidos de la justicia

Sheinbaum buscará reunión con Trump después del 20 de enero; prevé abordar T-MEC, seguridad y Mundial 2026

Cae "Moncho", integrante de "Los Lavadora"; coordinaba el robo a autotransportes en la México - Querétaro

Gemini podrá extraer detalles de correos y fotos para dar respuestas; usuarios de Google decidirán qué aplicaciones vincular

Abogado asegura que rector de la Universidad de Campeche fue detenido "sin sustento"; si no sale libre, vamos por amparo, dice

Nueva York. permitirá que Gemini, su (IA), se conecte con Gmail, Google Fotos, el historial de búsqueda y el de YouTube del usuario para que pueda dar respuestas “excepcionalmente útiles”.

En tanto, con esta nueva función bautizada “Personal Intelligence” (Inteligencia Personal), el puede “razonar” a partir de la información de la cuenta del usuario de Google y extraer detalles de un o una foto sin que este tenga que solicitar específicamente que extraiga información de las aplicaciones que le interesen.

En un comunicado publicado hoy, Josh Woodward (vicepresidente de la aplicación Gemini, Google Labs y AI Studio) destacó que Gemini no se entrena directamente con la bandeja de entrada de Gmail o la biblioteca de del usuario, aunque sí se entrena con “información limitada”, como “las indicaciones específicas en Gemini y las respuestas del modelo”.

Gemini no se entrena directamente con la bandeja de entrada de Gmail o la biblioteca de Google Fotos del usuario, afirmaron. Imagen: Pixabay
"Inteligencia Personal" en Gemini

La Inteligencia Personal es una función opcional, y si se activa, el usuario podrá decidir qué aplicaciones conectar a .

Woodward anotó que esta nueva función da “excelentes consejos para libros, programas, ropa y viajes”.

El ejecutivo de Google también detalló varios ejemplos de cómo ha usado él la herramienta: “Hace dos semanas necesitamos neumáticos nuevos para nuestra minivan 2019. Estando en la fila en el taller, me di cuenta de que no sabía el tamaño del neumático. Se lo pregunté a Gemini”.

“Hoy en día, cualquier chatbot puede encontrar estas especificaciones de neumáticos, pero Gemini fue más allá. Sugirió diferentes opciones: una para la conducción diaria y otra para condiciones climáticas adversas, haciendo referencia a nuestros viajes familiares por carretera a Oklahoma que encontró en Google Fotos”, dijo.

“Luego, extrajo ordenadamente las cualificaciones y precios de cada uno. Cuando llegué al mostrador, necesitaba nuestra . En lugar de buscarla o perder mi lugar en la fila para volver al estacionamiento, se lo pregunté a Gemini. Extrajo el número de siete dígitos de una foto en Fotos y también me ayudó a identificar el modelo específico de la furgoneta buscando en Gmail. Así de fácil, estábamos listos”, detalla Woodward.

Gemini no se entrena directamente con la bandeja de entrada de Gmail o la biblioteca de Google Fotos del usuario, afirman. Imagen: Unsplash
Google lanzará la inicialmente en versión beta, solo en Estados Unidos, para suscriptores “elegibles” de Google AI Pro y AI Ultra, y únicamente para cuentas personales de Google y no para cuentas empresariales, según Woodward.

En el futuro, la compañía planea extender la Inteligencia Personal a más países y a la versión gratuita de Gemini y al .

“Hemos probado esta versión beta de Inteligencia Personal exhaustivamente para minimizar los errores, pero no los hemos eliminado. Puedes encontrar respuestas inexactas o sobrepersonalización, donde el modelo establece conexiones entre temas no relacionados”, advierte Woodward en el comunicado.

