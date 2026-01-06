Google ha integrado su inteligencia artificial, Gemini, en televisiones, esto con el fin de que los usuarios tengan nuevas formas de interactuar y consumir contenido desde sus pantallas.

De acuerdo con el gigante tecnológico, "puedes usar Gemini para TV para encontrar programas de TV o películas, obtener recomendaciones según tus gustos o hacer preguntas sobre cualquier tema". Además, ha señalado que los usuarios podrán hablar de forma natural con Gemini y obtener respuestas detalladas a preguntas sobre una amplia variedad de temas.

Por ejemplo, puedes preguntar: "¿Qué películas son similares a Misión Imposible, pero más divertidas?" o "¿Puedes explicarle el sistema solar a mi hijo que está en tercer grado?".

Por otro lado, la compañía de San Francisco también le recomienda a los usuarios usar Gemini para TV de forma responsable, es decir, evitar usar a la IA como un asesor médico, financiero o de otro tipo debido a que es un modelo en constante evolución y puede brindar información imprecisa.

En este sentido, los usuarios también tienen la oportunidad de evaluar las respuestas de Gemini para TV con "Me gusta" o "No me gusta" e incluso enviar comentarios si encuentras las respuestas de la inteligencia artificial erróneas.

Lista de televisiones compatibles con Gemini

De acuerdo con el Centro de Ayuda de Google, "Gemini para TV solo está disponible en dispositivos Google TV en determinados países o regiones, y en ciertos idiomas". Además, solo está disponible para usuarios de 18 años o más.

Los modelos compatibles con la inteligencia artificial de Google son:

Modelos TCL QM9K, QM7K, QM8K y X11K

Google TV Streamer

Walmart onn. Modelo 4K Pro

Modelos Hisense U7, U8 y UX

Por el momento, Gemini para TV está disponible en Estados Unidos y Canadá, en inglés y francés. Y aunque la compañía no ha dado a conocer si llegará a otros países, tampoco se cierran a la posibilidad de su expansión en otras regiones e idiomas.

