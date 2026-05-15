Ante la presunta proliferación de noticias falsas, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno pondrá en marcha una nueva conferencia semanal encabezada por Luisa María Alcalde, consejera Jurídica de la Presidencia, con el objetivo de desmentir información inexacta y fortalecer el derecho de la ciudadanía a estar debidamente informada.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la Mandataria federal adelantó que este espacio será una versión ampliada del “Detector de Mentiras”, y que será encabezada por la exdirigente Nacional de Morena.

“Vamos a hacer un programa especial en la tarde que va a coordinar Luisa, que es el detector de mentiras, pero extendido”, anunció la Presidenta.

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Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional (15/05/2026). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Sheinbaum explicó que, con frecuencia, se publican notas periodísticas con datos incorrectos o engañosos, cuyo desmentido suele quedar relegado a menciones breves dentro de la conferencia matutina. Por ello, consideró necesario dedicar un espacio específico para exhibir de manera detallada la información falsa y presentar los elementos que la contradicen.

“Sale una nota en Reforma, por decir algo, que es mentirosa, que tiene cosas falsas. Y aquí lo decimos, pero el desmentido se queda pequeñito. Entonces lo que vamos a hacer es una semanal donde digan: ‘Mire, esto se dijo y por qué es falso’”, explicó.

La titular del Ejecutivo señaló que eligió a Luisa María Alcalde para encabezar esta tarea debido a que, como consejera jurídica, tiene entre sus responsabilidades la defensa del derecho a la información, el cual calificó como uno de los bienes públicos más importantes que debe garantizar el Estado.

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“Luisa María, porque es la consejera jurídica y el derecho a la información es parte de lo más importante que se tiene que resguardar”, sostuvo.

Sheinbaum subrayó que esta estrategia responde al volumen de contenidos falsos que, afirmó, se difunden de manera constante sobre su administración y sobre temas de interés nacional, especialmente en materia de seguridad y política.

No obstante, la Presidenta no precisó si la actual sección de “Infodemia”, presentada los miércoles por Miguel Ángel Elorza, continuará dentro de la conferencia matutina o si será sustituida por este nuevo formato.

La Mandataria indicó que en los próximos días se darán a conocer los detalles de esta nueva conferencia, la cual formará parte de la estrategia del gobierno federal para ampliar la comunicación directa con la ciudadanía y contrarrestar la desinformación.

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