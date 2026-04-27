Ciudad del Vaticano. El Papa León XIV rezó el lunes en el Vaticano con la arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, y prometió seguir trabajando para superar las diferencias en un encuentro histórico con la primera mujer líder de la Iglesia de Inglaterra y guía espiritual de la comunión anglicana mundial.

La reunión entre las dos figuras religiosas más famosas del cristianismo habría sido impensable hace apenas unos años, dadas las divisiones entre sus dos iglesias sobre la ordenación de mujeres y el nombramiento de Mullally.

León XIV reconoció que se habían añadido “nuevos problemas” en su relación a “cuestiones históricamente divisivas”. Pero aun así prometió continuar la tradición de los papas anteriores de seguir intentando reunificar las iglesias.

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"Mientras nuestro mundo, que sufre, necesita enormemente la paz de Cristo, las divisiones entre los cristianos debilitan nuestra capacidad de ser portadores eficaces de esa paz", dijo el Sumo Pontífice a Mullally y a su delegación en un discurso publicado por el Vaticano.

Los anglicanos se separaron de Roma en 1534, cuando al rey inglés Enrique VIII se le negó la anulación de su matrimonio. Pese a un diálogo teológico formal que comenzó en la década de 1960, persisten grandes diferencias, especialmente por la decisión de la Iglesia de Inglaterra de ordenar a mujeres. La Iglesia católica romana reserva el sacerdocio a los hombres.

León citó al papa Francisco diciendo a los primados anglicanos que “sería un escándalo si, debido a nuestras divisiones, no cumpliéramos nuestra vocación común de dar a conocer a Cristo”.

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“Por mi parte, añado que también sería un escándalo si no siguiéramos trabajando para superar nuestras diferencias, por intratables que puedan parecer”, dijo León XIV.

Mullally dio las gracias al Papa por recibirla en su primera visita al extranjero desde que fue nombrada, el mes pasado.

Mullally, cuyo nombramiento ha dividido a la ya fracturada comunión anglicana, llegó temprano para reunirse con el Pontífice en su biblioteca. Después, ambos rezaron juntos en la capilla de Urbano VIII dentro del palacio Apostólico para lo que, según el Vaticano, sería un “momento de oración”. La oficina de Mullally dijo que León XIV presidió, pero que ambos “dijeron la gracia juntos”.

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En sus palabras al Papa, Mullally dijo que ambos estaban llamados a predicar el Evangelio con “renovada claridad”.

“Ante la violencia inhumana, la profunda división y el rápido cambio social, debemos seguir contando una historia más esperanzadora: que toda vida humana tiene un valor infinito porque somos preciosos hijos de Dios; que la familia humana está llamada a vivir como hermanas y hermanos”, dijo. “Por lo tanto, debemos trabajar juntos por el bien común, siempre construyendo puentes, nunca muros; que los más pobres entre nosotros están más cerca del corazón de Dios”.

Una peregrinación a Roma en medio de desafíos

Mullally realiza una peregrinación de cuatro días a Roma que ha incluido visitas a las principales basílicas pontificias, donde ha rezado ante las tumbas de los santos Pedro y Pablo y se ha reunido con altos funcionarios del Vaticano.

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El palacio de Lambeth afirma que su visita está concebida “para fortalecer las relaciones anglicano–católicas romanas mediante la oración, el encuentro personal y el diálogo teológico formal. Busca profundizar los vínculos de comunión, afirmar un testimonio compartido y alentar una colaboración continua tanto a nivel global como local”.

Las primeras sacerdotisas anglicanas fueron ordenadas en 1994, su primera obispa en 2015, y ahora Mullally es la primera arzobispa de Canterbury.

León XIV y Mullally ya han intercambiado saludos: León la felicitó por su confirmación en el cargo el mes pasado, aunque reconoció que asumía en un momento “difícil” y que las diferencias siguen dividiendo a las iglesias anglicana y católica.

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“También sabemos que el camino ecuménico no siempre ha sido fácil”, escribió León XIV. “A pesar de muchos avances, nuestros predecesores inmediatos, el papa Francisco y el arzobispo Justin Welby, reconocieron con franqueza que nuevas circunstancias han presentado nuevos desacuerdos entre nosotros”, escribió.

Aun así, prometió continuar el diálogo, y en octubre el Papa recibió al rey Carlos III y a la reina Camilla en el Vaticano, donde rezaron en la capilla Sixtina. Carlos es el jefe titular de la Iglesia de Inglaterra.

Ese acto, el 25 de octubre, fue la primera vez desde la Reforma en que los jefes de las dos iglesias cristianas rezaron juntos.

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Este año se cumple el 60 aniversario de la primera declaración ecuménica formal entre las iglesias anglicana y católica romana, firmada en 1966 en la basílica de San Pablo Extramuros por el arzobispo Michael Ramsey y el papa Pablo VI.

Mullally, por su parte, ha expresado solidaridad con el mensaje de paz de León, después de que el Papa, nacido en Estados Unidos, fuera duramente criticado por el presidente Donald Trump por sus llamados a la paz en Irán.

Los papas anteriores se han reunido con obispas y arzobispas cristianas: Francisco se reunió en 2015 con la arzobispa Antje Jackelén, la primera mujer en liderar la Iglesia luterana de Suecia. Francisco también invitó a la obispa anglicana Jo Bailey Wells a una reunión privada de sus asesores cardenales en 2024 para debatir el papel de las mujeres en la Iglesia católica.

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Un encuentro histórico que sigue a la visita del rey

George Gross, experto en teología y la monarquía en el King’s College London, dijo que el encuentro fue histórico, en particular dado que el Vaticano no reconoce el sacerdocio femenino.

“Si retrocediéramos varios cientos de años, es impensable”, dijo. “Es el hecho de que el Papa esté dispuesto a reunirse, pero en sí mismo también muestra la diferencia, la brecha”.

Gross dijo que la oración fue claramente un intento de mostrar a las dos iglesias unidas, especialmente al enfrentar los conflictos globales y proyectar un mensaje de unidad. Esa imagen, dijo, estaba en continuidad con la visita al Vaticano en octubre por parte del rey. “Es una apuesta redoblada por la unión”, dijo.