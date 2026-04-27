Más Información

FGR halla ganancias millonarias a Fernando Farías

FGR halla ganancias millonarias a Fernando Farías

Localizan sin vida al cuarto minero atrapado en mina Santa Fe en Sinaloa; finalizan labores tras rescate de último trabajador

Localizan sin vida al cuarto minero atrapado en mina Santa Fe en Sinaloa; finalizan labores tras rescate de último trabajador

Morena da “domingo” a sus diputados; gasta 2.5 mdp sin comprobar

Morena da “domingo” a sus diputados; gasta 2.5 mdp sin comprobar

Morena convoca a Congreso Nacional Extraordinario el 3 de mayo; renovará dirigencia y secretaría de finanzas

Morena convoca a Congreso Nacional Extraordinario el 3 de mayo; renovará dirigencia y secretaría de finanzas

Repuntan reservas de gas; México tiene potencial, pero falta inversión, advierten expertos

Repuntan reservas de gas; México tiene potencial, pero falta inversión, advierten expertos

Sheinbaum anuncia acuerdo con bancos; van por reducir comisiones en pago de gasolina

Sheinbaum anuncia acuerdo con bancos; van por reducir comisiones en pago de gasolina

Arranca tren de Buenavista al AIFA

Arranca tren de Buenavista al AIFA

EU apunta contra políticos mexicanos, asegura Los Angeles Times; no descarta acusaciones por nexos con cárteles

EU apunta contra políticos mexicanos, asegura Los Angeles Times; no descarta acusaciones por nexos con cárteles

"¡Misión cumplida, pueblo de México!"; Sheinbaum celebra "infraestructura de primer orden" al inaugurar Tren Felipe Ángeles

"¡Misión cumplida, pueblo de México!"; Sheinbaum celebra "infraestructura de primer orden" al inaugurar Tren Felipe Ángeles

Para identificar a más de 75 mil cuerpos se necesitan 150 años, señalan expertos forenses; resaltan falta de recursos en oficinas y fiscalías

Para identificar a más de 75 mil cuerpos se necesitan 150 años, señalan expertos forenses; resaltan falta de recursos en oficinas y fiscalías

Lidera ‘Felifer’ Macías carrera del PAN a la gubernatura

Lidera ‘Felifer’ Macías carrera del PAN a la gubernatura

Neutralidad del INE, a prueba en la era 4T por elección de Consejo General, analistas

Neutralidad del INE, a prueba en la era 4T por elección de Consejo General, analistas

Skopie. Varios colegios, un centro comercial y el Ayuntamiento de Zagreb fueron evacuados este lunes tras recibir por correo electrónico, continuando la oleada de cientos de mensajes de este tipo que desde la semana pasada han recibido diferentes instituciones en .

La Policía inspeccionó la mayoría de los edificios amenazados sin haber localizado hasta ahora ningún objeto sospechoso, según informaron este lunes medios como Index y 24sata, que recibieron también los amenazadores .

Según el portal informativo Index, más de 500 amenazas de este tipo, algunas a , han sido denunciadas en los últimos 10 días en todo el país.

Lee también

Los mensajes, con distintas formulaciones y enviados desde cuentas de correo diferentes, han sido recibidos en instituciones de Zagreb, Split y Rijeka, las tres mayores ciudades croatas.

Algunos correos iban firmados como un desconocido grupo fascista o haciendo referencias al presidente de , el nacionalista Aleksandar Vucic.

En Zagreb, la capital, varios colegios, un centro y el edificio del Ayuntamiento fueron evacuados hoy.

Lee también

El Ayuntamiento emitió un comunicado condenando "los intentos sistemáticos de generar ansiedad entre los niños e interrumpir el progreso educativo en los colegios".

También en la ciudad costera de Rijeka todos los colegios de secundaria recibieron hoy mensajes amenazadores, así como dos .

Las autoridades han recordado que enviar de bomba es un delito.

Lee también

Esta ola de mensajes comenzó el pasado marzo en Bosnia-Herzegovina y se ha ido extendiendo a otros países de la región, como Serbia, Montenegro, Eslovenia y Macedonia del Norte.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

ALERTA: habrá pago DOBLE en mayo para pensionados; esta es la FECHA exacta del depósito. Foto: Especial

ALERTA: habrá pago DOBLE en mayo para pensionados; esta es la FECHA exacta del depósito

¿Tu banco te llamó? La alerta de la Condusef sobre voces de IA que simulan ser gerentes para robarte el NIP. Foto: Especial

¿Tu banco te llamó? La alerta de la Condusef sobre voces de IA que simulan ser gerentes para robarte el NIP

Visa americana. Foto: ChatGPT

Tips para lograr que te aprueben la visa americana en el primer intento: Guía clave

Pasaporte mexicano. Foto: iStock

¿Vas a sacar el pasaporte mexicano? Estos son los precios actualizados 2026 y sus vigencias

Iconic Universal Studios Hollywood Globe/iStock/ Ekaterina Chizhevskaya

Cuánto cuesta ir a Universal Hollywood Studios en 2026 y cuáles son sus atracciones imperdibles