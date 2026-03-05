Un bebé de aproximadamente cuatro meses de edad sufrió un paro cardiorrespiratorio al interior de una guardería ubicada en la colonia Nueva Santa María, en la alcaldía Azcapotzalco, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron en un plantel localizado sobre la calle Guanábana, donde personal de la guardería solicitó apoyo luego de que el menor, que presuntamente pertenecía al área de maternal, comenzó a presentar malestares.

De acuerdo con los primeros reportes, el bebé empezó a tener vómitos y dificultades para respirar, situación que alertó al personal del lugar, quienes de inmediato pidieron la intervención de servicios de emergencia.

Lee también Clara Brugada prevé estrategia para evitar que estudiantes lleven armas a las escuelas; pide que padres estén más cerca de sus hijos

Policías capitalinos acudieron al sitio tras recibir el reporte y, al llegar, se entrevistaron con la directora del plantel, quien explicó que el menor comenzó a sentirse mal repentinamente mientras se encontraba bajo cuidado dentro de la estancia.

Minutos después arribaron paramédicos para brindar atención médica al bebé. Tras revisarlo, los socorristas informaron que el menor presentaba paro cardiorrespiratorio, por lo que realizaron las maniobras correspondientes.

Hasta el momento no se ha determinado qué originó la emergencia médica que sufrió el menor.

Lee también Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en CDMX; prevén hasta 4°C durante la madrugada del 6 de marzo

Ante la gravedad del caso, los policías que tomaron conocimiento de los hechos dieron aviso al agente del Ministerio Público para que se iniciaran las investigaciones correspondientes y se determine la causa del fallecimiento.

El caso quedó en manos de las autoridades ministeriales, quienes realizarán las indagatorias para esclarecer lo ocurrido dentro de la guardería ubicada en la colonia Nueva Santa María, en la Ciudad de México.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. vr/cr

Noticias según tus intereses