Un incendio registrado en una vivienda de la colonia Santa Úrsula, en la alcaldía Coyoacán, dejó como saldo una mujer sin vida y un menor atendido por servicios médicos la tarde de este jueves.

El siniestro ocurrió en un inmueble ubicado sobre la calle Santo Tomás, hasta donde acudieron equipos de emergencia para controlar el fuego. Elementos de Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos realizaron labores para sofocar las llamas y evitar que el incendio se propagara a viviendas cercanas.

En el lugar, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) intentaron brindar los primeros auxilios a una mujer de 54 años; sin embargo, se confirmó que ya no contaba con signos vitales debido a quemaduras en distintas partes del cuerpo.

Dentro de la vivienda también se encontraba un menor de cuatro años de edad, quien fue valorado por los servicios médicos en el sitio. De acuerdo con los primeros reportes, el niño no presentó lesiones que ameritaran su traslado a un hospital.

Tras el incidente, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron el área para permitir las labores de los servicios de emergencia y de las autoridades ministeriales.

Personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizó los peritajes correspondientes en el lugar y llevó a cabo el levantamiento del cuerpo, mientras se iniciaron las investigaciones para determinar las causas del incendio.

