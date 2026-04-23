Malabo. El Papa León XIV concluyó este jueves un intenso viaje por África de 11 días y 18 mil kilómetros entre Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, países donde el papa ha pedido paz, libertad y una mejor distribución de la riqueza, en un periplo marcado por las críticas del presidente de EU, Donald Trump, hacia el pontífice.

Estos llamamientos y el mensaje de una iglesia al servicio de la justicia y de la solidaridad han sido una constante en los discursos del papa en los cuatro países visitados, con énfasis en Camerún y en Guinea Ecuatorial, regidos desde hace décadas por mandatarios criticados por su autoritarismo.

Precisamente, en la misa que ofició en Mongomo, la ciudad natal del presidente guineano Teodoro Obiang, en el poder desde 1979, instó a que se "trabaje al servicio del bien común y no de intereses particulares, superando las desigualdades entre privilegiados y desfavorecidos".

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Y sobre todo pidió "que crezcan los espacios de libertad y que se salvaguarde siempre la dignidad de la persona humana" sobre todo en los más pobres, las familias en dificultad o los reclusos.

Una mejor distribución de la riqueza

Guinea Ecuatorial, a pesar de tener una alta renta per cápita por la exportación de petróleo, enfrenta desafíos significativos de pobreza, con aproximadamente el 50,7 % de su población viviendo bajo la línea de pobreza nacional, según datos del Banco Mundial.

"Son muchas las riquezas naturales que el Creador les ha dado; los exhorto a cooperar para que puedan ser una bendición para todos", dijo el pontífice en otro momento de su homilía.

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También en Angola, uno de los mayores productores de petroleo, gas y diamantes de África y donde existe una enorme desigualdad en la distribución de la riqueza, ante 100 mil fieles en la misa en la capital, afirmó que "los recursos son malgastados" y pidió "eliminar la lacra de la corrupción".

"Queridos hermanos, les mencioné las riquezas materiales que intereses prepotentes acaparan, incluso aquí en su país. ¡Cuánto sufrimiento, cuántas muertes, cuántas catástrofes sociales y ambientales trae consigo esta lógica extractiva!", criticó durante el discurso a las autoridades tras visita institucional al presidente angoleño, João Manuel Gonçalves Lourenço.

Y en Camerún, en la misa en Bamenda, Robert Prevost citó "las abundantes formas de pobreza que últimamente también afectan a muchas personas por la crisis alimentaria actual; la corrupción moral, social y política, sobre todo vinculada a la gestión de la riqueza, que impide el desarrollo de las instituciones y las estructuras".

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Culpó a "aquellos que, en nombre de la ganancia, siguen entrometiéndose en el continente africano para explotarlo y saquearlo".

En Argelia, el papa eligió el mensaje de que "es posible un futuro de justicia, paz, concordia y salvación", en la homilía de la misa que celebró en la Basílica de San Agustín de Annaba (noroeste de Argelia), donde visitó los lugares de la vida del santo de Hipona, el antiguo nombre de esa ciudad.

La sombra de Trump

El viaje del papa por África comenzó marcado por unas fuertes e inéditas críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra León XIV, también estadounidense, al que calificó de "débil" y "terrible en política exterior", entre otras descalificaciones.

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La respuesta de Robert Prevost se produjo en su vuelo de ida hacia Argelia: en el avión papal dijo a los periodistas que no temía a la administración Trump y que seguirá levantando la voz en favor de la paz, como manda el evangelio.

El pontífice también se refirió a este asunto en el ecuador de su viaje, pero para aclarar que los discursos que ha pronunciado en África no eran respuestas al presidente de los Estados Unidos, como han interpretado algunos medios, y que no tenía interés en seguir debatiendo sobre ese episodio.

León XIV quiso así zanjar la cuestión, aunque con toda seguridad su relación con la administración Trump tras este episodio será uno de los temas por los que se le preguntará este jueves al papa en la tradicional rueda de prensa a bordo de su avión de regreso a Roma.

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