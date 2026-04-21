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El rindió homenaje al el martes, en el primer aniversario de su muerte, y recordó sus prédicas sobre la misericordia de Dios y sus gestos de solidaridad con los pobres.

“Damos gracias al Señor por el gran don de la vida de Francisco, para la y para el mundo”, dijo León.

El papa estadounidense ofreció el homenaje en italiano mientras hablaba con periodistas a bordo del avión papal que se dirigía de Angola a Guinea Ecuatorial, el último tramo de su gira africana por cuatro países.

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Francisco murió el Lunes de Pascua del año pasado tras sufrir un . Había estado en el Vaticano recuperándose de una hospitalización de cinco semanas por neumonía bilateral, y había logrado ofrecer un último saludo de Pascua a la multitud con un recorrido en papamóvil por la plaza de San Pedro.

Su muerte, a los 88 años, preparó el terreno para el cónclave que eligió a León unas semanas después. Fue un desenlace para el cual Francisco había sentado las bases al ascender al exsacerdote misionero , a quien consideraba “un santo”.

En su homenaje, León recordó con precisión algunas de las homilías y mensajes más memorables de Francisco, al señalar que “dio mucho a la Iglesia con su vida, con su, con su palabra y con sus gestos”.

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“Muchas veces lo que hizo fue vivir verdaderamente estando cerca de los más pobres, los más pequeños, los enfermos, los niños, los ancianos”, expresó.

Mencionó las prédicas de Francisco en favor de la fraternidad humana y del “respeto auténtico” entre todas las personas, así como un Año Santo especial que convocó en 2015 para subrayar la misericordia y el perdón de Dios. Francisco inauguró ese año de manera célebre en la República Centroafricana, y León pronunció su homenaje justo cuando su avión sobrevolaba esa parte de África.

León recordó la primera oración del mediodía de un domingo de como papa, y una misa que celebró dos días antes de que su pontificado fuera inaugurado oficialmente, cuando predicó sobre una mujer adúltera “y cómo habló desde el corazón de la misericordia de Dios”.

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“Oremos para que él siga disfrutando de la misericordia del Señor”, dijo León.

Varios libros recuerdan la vida de Francisco y lo que pensaba de Prevost

El aniversario se estaba conmemorando con actos en , incluida la publicación de libros conmemorativos y recuerdos sobre Francisco, y una misa el martes por la noche en la basílica de Santa María la Mayor, donde se encuentra la tumba de Francisco.

Entre la avalancha de recuerdos, destaca uno de Salvatore Cernuzio porque ofrece una mirada del papa actual desde la perspectiva de su predecesor.

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Cernuzio, un reportero italiano de Vatican Media, el servicio informativo interno de la Santa Sede, desarrolló una estrecha relación personal con Francisco y a menudo viajaba en su comitiva cuando el papa salía del Vaticano. Sin embargo, el libro, titulado “Padre”, detalla el lado privado de su relación, las visitas de Cernuzio a Francisco en el hotel donde vivía, y sus conversaciones.

“¿Él? Es un santo”, le dijo Francisco a Cernuzio sobre el entonces cardenal Robert Prevost, a quien Francisco había llevado a Roma en 2023 para asumir el importante cargo de dirigir la oficina del Vaticano encargada de evaluar a los candidatos a obispos.

La valoración de Francisco, expresada en 2023 después de que anunciara que Prevost sería incluido en su nueva tanda de cardenales ese año, añade aún más peso a la hipótesis de que Francisco veía en Prevost a un posible sucesor.

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Cernuzio recuerda que cuando Francisco llamaba santo a alguien, por lo general era “para describir a personas capaces de manejar conflictos, tensiones y situaciones complejas con serenidad, y que son capaces de fomentar un sentido de comunidad”.

Prevost fue observado y ascendido por Francisco

La hipótesis de que Francisco sentó las bases para la elección de Prevost está bien fundamentada, dado que es evidente que Francisco se fijó en Prevost desde el principio y valoró mucho su experiencia como misionero que pasó dos décadas trabajando en .

Después de que Prevost terminara un segundo mandato consecutivo como superior general de la Orden de San Agustín, Francisco lo envió en 2014 para ser obispo de la compleja diócesis de Chiclayo, Perú, y desde allí ascendió dentro de la conferencia episcopal peruana para asumir funciones de liderazgo.

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Luego, Francisco trasladó a Prevost para encabezar uno de los cargos más importantes del Vaticano —prefecto del Dicasterio para los Obispos—, lo que le dio a Prevost experiencia crucial en la burocracia vaticana y contactos con los cardenales que eventualmente elegirían al sucesor de Francisco.

La combinación convirtió a Prevost en un aspirante viable en una futura elección papal, al superar el obstáculo —de otro modo casi insalvable en un cónclave— de su ciudadanía estadounidense. Durante mucho tiempo existió un en la Iglesia contra un papa de Estados Unidos, dada la influencia geopolítica que ya ejerce el país.

Los dos hombres, que más tarde se hicieron buenos amigos, se conocían desde cuando Prevost era prior general agustino y el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio era arzobispo de .

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Prevost ha contado que, en un momento dado, Bergoglio había manifestado interés en asignar a un sacerdote agustino a un puesto específico en su .

“Y yo, como prior general, dije: ‘Entiendo, Eminencia, pero él tiene que hacer otra cosa’, y entonces lo trasladé a otro lugar”, contó Prevost a feligreses en su estado natal de Illinois en 2024.

Prevost dijo que “ingenuamente” pensó que Francisco no lo recordaría después de su elección como papa en 2013, y que, en cualquier caso, “nunca me nombrará obispo” debido al desacuerdo de años atrás.

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Bergoglio no solo lo hizo obispo, sino que sentó las bases para que Prevost lo sucediera.

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