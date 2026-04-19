El padre Guilherme Peixoto logró reunir a miles de personas en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, y sus alrededores, con el DJ set que ofreció, como un homenaje al papa Francisco pues, este martes 21 de abril, se cumplirá un año de su partida.

El "padre DJ" viajó desde su natal Portugal hasta Argentina, para presentarse frente a la catedral metropolitana de la región. ¿El motivo?, recordar a Jorge Mario Bergoglio, el papa Francisco, quien está por cumplir su primer aniversario luctuoso.

Peixoto contó con la autorización del Arzobispado de Buenos Aires, de hecho, el propio arzobispo argentino, Jorge Ignacio Garcia Cuerva, presenció el espectáculo que logró juntar a miles y abarrotar la plaza, así como las calles aledañas a ellas; San Martín y Rivadavia.

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Fueron en estas calles donde se instalaron pantallas y sistema de sonido para que el evento -nombrado "Francisco vive en el encuentro", de índole gratuita, llegaron a muchas personas que aquellas que, desde temprano, se dieron cita en el casco histórico, como también llaman a la plaza.

"Vatican news" reportó que, la mayoría de asistentes, acudieron en grupos; familias enteras, grupos -pertenecientes a distintas parroquias-, fanáticos del techno, así sacerdores y religiosas.

El espectáculo tuvo una duración de dos horas y medias, durante las que se proyectaron imágenes del papa Francisco, las cuales fueron documentadas a lo largo de todo su pontificado

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El set consistió en mezclar beats electrónicos con mensajes de fe, canciones tradicionales de misa y algunos fragmentos de diferentes discursos del sumo pontífice; una de ellas fue la frase "sé que están reunidos rezando por mí", que el papa pronunció el día que fue nombrado sucesor de Pedro, el 13 de marzo de 2013.

El padre Guilherme Peixoto fue ordenado en 1999, pasaron siete años antes de su primer encuentro con un controlador de DJ, época en la que recurrió a la música como una alternativa de acercar a los jóvenes a la fe.

Su presentación formal no fue sino hasta el 2023, durante la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, evento que fue presidido por el propio Papa Francisco, con una misa previa al espectáculo que le granjeó reconocimiento internacional.

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