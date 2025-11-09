El encuentro entre Robert De Niro y el Papa León XIV, pese a lo breve que fue, está causando críticas, sobre todo, en la población estadounidense que apoya las políticas de Donald Trump, entre ellas, la migratoria, que en recientes días ha sido denominanda como "inhumana" por el pontífice, quien mostró simpatía por la visita del actor a Roma.

De Niro viajó a Roma, Italia, la semana pasada para ser reconocido con la Lupa Capitolina, la distinción más importante que otorga la región y que celebra contribuciones "culturales, cívicas y humanitarias"; en 2024, Francis Ford Coppola también fue condecorado con una réplica de la clásica estatua de la loba que, en el mito, amantó a Rómulo y Remo.

Cabe destacar que esa distinción no tiene que ver con los menesteres del Papa; el reconocimiento fue entregado al actor, por el alcalde Roberto Gualtieri y, durante su discurso de agradecimiento, De Niro no hizo ninguna referencia de la religión o de una creencia ceñida a su espiritualidad, en cambio, hizo referencia a sus raíces italianas, mismas que lo hacían sentirse próximo al país.

"Mi familia tiene raíces en Italia, por lo que este reconocimiento tiene un valor muy especial, siempre he sentido un vínculo con este país, su gente, su pasión y su respeto por la artesanía y la creatividad".

Fue luego de recibir la Lupa Capitolina que el actor arribó al Vaticano, donde el pontífice tomó la iniciativa y usó su lengua materna para dirigirse a De Niro, "Good morning!, It's a pleasure to meet you", le dijo efusivamente, como indica "Vatican News", pues ni para el papa podía pasar desapercibida la vasta trayectoria cinematográfica del actor.

Papa León XIV & Robert De Niro en el Palacio Apostólico, el pasado viernes 7 de noviembre. Foto: EFE

La agenda del papa permitió que el encuentro se resumiera a instantes, aunque no perdió la oportuidad de entregar un rosario a De Niro, así como a las cinco personas por las que era escoltado.

Sin embargo, hay para quienes este encuentro marca una ceñida línea ideológica, tanto del Papa León como del actor estadounidense, relacionada a la opinión que les merece el proceder de Donald Trump desde la Casa Blanca.

Para los simpatizantes del presidente, como han hecho ver a través de redes sociales, no es casualidad este encuentro, al menos no después de que el pontífice, en últimos días, denominara como "inhumanas" las medidas que el presidente ha establecido en contra de los migrantes con las redadas masivas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU (ICE).

Las declaraciones del papa son las más críticas que ha hecho, desde que está al frente de la silla de San Pedro, a la política de Trump, de la que De Niro está abiertamente en contra y quien apoya, sin disimulo, las protestas del movimiento antri-Trumpista "No kings", por lo que ahora, han sido ideológicamente vinculados por algunos.

"El papa se está revelando día a día como un liberal".

"¿De qué se trata ese reconocimiento a De Niro?, ¿las recompensas por maldecir al presidente? o, ¿acaso usará el rosario que recibió para rezar por Trump?".

"Me pregunto seriamente ¿qué tienen los papas con las celebridades de cine, ¿quién organiza estas cosas?".

