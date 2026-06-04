En lo que resta de su gestión, que concluye el 31 de diciembre de 2027, la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, aseguró que los habitantes del municipio más poblado del Estado de México contarán con agua por la red y en algunas zonas mediante tandeo.

Para los habitantes eso era inimaginable hasta hace algunos meses, porque Ecatepec se encontraba devastado en materia hidráulica a causa de años de abandono, falta de mantenimiento y corrupción de anteriores administraciones locales.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la edil contó que actualmente más de un millón 300 mil residentes, de los casi un millón 650 mil que viven en ese municipio mexiquense, ya disponen del suministro en las redes domésticas; 350 mil de manera reciente en la Sierra de Guadalupe, una de las áreas con mayor rezago social, al ponerse en funcionamiento un tanque maestro con capacidad de más de 5 millones de litros.

Este avance se logró con la rehabilitación de pozos, apertura de válvulas, reparación de más de 3 mil fugas, digitalización de infraestructura y la incorporación de 11 pozos nuevos en coordinación entre los tres niveles de gobierno, además de una inversión histórica en ese rubro, destacó.

¿Cuál era la situación del agua al llegar el gobierno?

— Encontramos 95 pozos abandonados. Las válvulas estaban en manos de personas ajenas dedicadas al huachicoleo y a la venta irregular. Existía una falta total de mantenimiento y esto provocó que miles de ciudadanos carecieran de agua por red durante años.

Entonces, llegamos ante un gobierno que tuvo abandonados los 95 pozos; hemos recuperado casi 50%, (...) 24 por instrucciones de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, como parte de la inversión del Plan Oriente. Otros los hemos recuperado nosotros, y todo esto, englobado a una sola palabra: la corrupción, lo que permitió que miles de ciudadanos carecieran de agua por la red durante los seis años pasados, pero también en los (...) gobiernos anteriores.

¿Quienes aún no tienen agua por red la obtendrán antes del 31 de diciembre de 2027?

— Absolutamente. Este año se regularizará el servicio en zonas pendientes como la Sierra de Guadalupe mediante el cambio de sistemas de rebombeo obsoletos. También se trabaja con sistemas autónomos de los pueblos para garantizar agua por red. Contamos con 500 millones de pesos del Plan Oriente, la mayor inversión en agua de todo el Estado de México.

Este año hay una inversión muy importante para todo el cambio de los sistemas de rebombeo. Todas las zonas altas donde no ha llegado el agua, lo vamos a lograr.

Luego, hay zonas que no tienen agua, pero producto de los sistemas autónomos.

¿Cuántas personas dependen de sistemas autónomos?

—Entre 100 mil y 150 mil personas, principalmente en siete de los nueve pueblos. No buscamos quitar los sistemas, sino intervenir y coordinar para garantizar que el agua llegue por red a todos.

¿Qué pasa con las redes obsoletas y el cambio de tuberías?

— Ese es el pendiente, el cambio de redes en las 22 mil calles, que nunca se realizó en la historia de Ecatepec. Requiere miles de millones de pesos. Ya iniciamos con participación comunitaria: los vecinos aportan tubos y el gobierno la mano de obra y maquinaria.