Questa mattina, il Santo Padre #LeoneXIV si è recato nelle Grotte Vaticane per celebrare la Santa Messa all’altare in prossimità della tomba di Pietro.

Al termine della Messa, il Papa si è fermato in preghiera sulle tombe dei Suoi Predecessori e davanti alla nicchia dei Pallii pic.twitter.com/Xpz0k3ReUu