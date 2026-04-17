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Bamenda.— El papa León XIV denunció ayer en Camerún que un “puñado de tiranos” están “devastando” el mundo y lanzó un llamado a la paz en una de las zonas más violentas del país africano.

Desde el comienzo de su gira de 11 días por cuatro países del continente, el Papa ha abandonado su reserva habitual y ha reiterado sus peticiones de paz, pese a las violentas críticas del presidente estadounidense Donald Trump en su contra. Trump defendió que “tiene derecho” a estar en desacuerdo con el papa León XIV, al que acusa de estar a favor de que Irán cuente con un arma nuclear. Agencias

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