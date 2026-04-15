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El redobló su postura ante nuevas críticas del presidente de Estados Unidos Donald Trump, insistiendo que el mensaje “que el mundo necesita escuchar hoy” es uno de paz y diálogo.

El pontífice habló con periodistas a bordo del avión papal rumbo a Camerún, mientras continuaba su visita a . No mencionó la más reciente publicación de Trump en redes sociales ni la sugerencia del vicepresidente JD Vance, un converso al catolicismo, de que debería “tener cuidado” al hablar de teología.

León no aceptó preguntas. En cambio, se centró en su visita recién concluida a Argelia y en las enseñanzas de San Agustín de Hipona, la inspiración de su orden religiosa y de su propia espiritualidad.

Pero León XIV se expresó en términos que sugerían que las críticas del gobierno de Trump no habían pasado desapercibidas.

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Trump ha lanzado esta semana repetidas andanadas contra el primer papa nacido en Estados Unidos en la historia, al acusarlo de ser débil frente al crimen, de ser estar cautivo de la izquierda, y de ser elegido solo para ser contrapeso al mandatario estadounidense. Trump también publicó y luego retiró en redes sociales una imagen generada con IA de sí mismo con semblanza de Jesús, lo que provocó una condena generalizada incluso de muchos simpatizantes.

“¡No está bien!!!”, dice Trump

Durante la noche, Trump publicó “¡No está bien!!!” en respuesta a una publicación que citaba mensajes en redes sociales de León antes de ser papa, en los que criticaba a Trump. Y escribió: “¿Podría alguien, por favor, decirle al papa León que Irán ha matado al menos a 42 mil manifestantes inocentes, completamente desarmados, en los últimos dos meses, y que es absolutamente inaceptable que Irán tenga una bomba nuclear?”

León llamó la atención sobre su visita del martes a Annaba, la antigua ciudad de Hipona donde San Agustín, el gigante teológico y filosófico de la iglesia primitiva, vivió como obispo durante más de 30 años.

“Sus escritos, su enseñanza, su espiritualidad, su invitación a buscar a Dios y a buscar la verdad es algo que hoy se necesita muchísimo, un mensaje que es muy real para todos nosotros hoy como creyentes en Jesucristo, pero para todas las personas”, declaró el papa.

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Al ir a Hipona, explicó León, quería ofrecer a la Iglesia y al mundo la visión de San Agustín de buscar “la unidad entre todos los pueblos y el respeto por todas las personas a pesar de las diferencias”.

Recordó que la gran mayoría de los argelinos son musulmanes, pero que respetan y honran a San Agustín como “uno de los grandes hijos de su tierra”. Esa actitud, sostuvo, ayuda a tender puentes entre cristianos y musulmanes y a promover el diálogo.

Y recordó su visita a la Gran Mezquita de Argel, donde permaneció en oración silenciosa.

“Creo que la visita a la mezquita fue significativa para decir que, aunque tenemos creencias diferentes, tenemos distintas maneras de rendir culto, tenemos distintas maneras de vivir, podemos vivir juntos en paz”, expresó.

“Y por eso creo que promover ese tipo de imagen es algo que el mundo necesita escuchar hoy”.

Los ataques de Trump contra León comenzaron después de que el papa amplificara las críticas a la guerra y afirmara que Dios no bendice a quienes lanzan bombas. León también calificó de “verdaderamente inaceptable” la amenaza de Trump de aniquilar la civilización iraní.

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