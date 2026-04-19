La Iglesia católica sostuvo que el aborto, la eutanasia y el suicidio son flagelos que atacan a la humanidad y celebró que la generación Z esté adoptando posiciones más naturales respecto al cuidado de la vida.

“Trivializar la importancia de la vida contamina socialmente, provocando que sea mas fácil atentar contra la vida y la dignidad, con acciones como la trata de personas, que es la nueva esclavitud, el secuestro y el asesinato”, dijo.

A través de su editorial Desde la Fe, indicó que “no juzgamos a quien recurre a alguno de estos casos, porque el sufrimiento existe y es importantísimo acompañar a la mujer embarazada que se sienta sola o emocionalmente afectada, al enfermo que siente que no tiene ninguna salida y a quien se encuentra en algún tipo de depresión”.

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En ese sentido, expresó que “es esperanzador saber que una nueva generación se ha convencido de que es necesario cuidar de la causa común y del prójimo y también es esperanzador ver cómo países más avanzados empiezan a dar marcha atrás con legislaciones que permiten atentar contra la vida humana”.

Al respecto, lamentó que “en México vemos que las disputas ideológicas para intentar definir quién es persona y quién no, quién es sujeto de derechos y quién no, y la jerarquización de derechos siguen presentes sobre todo en los poderes legislativo y judicial”.

Por ello, reiteró que el ser humano es digno por sí mismo, sólo por existir, sin importar sus circunstancias, “desde el momento que inicia su vida en la fecundación, durante todas las etapas de la vida, y hasta la muerte; por lo que no es lícito matar, esclavizar, capturar ni torturar a ser humano alguno en ningún momento”.

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Agregó que el mundo está urgido de bondad y generosidad, “de cuidar a toda persona vulnerable, de las obras de misericordia que Nuestro Señor Jesucristo nos describió”.

Además, afirmó que a 19 años de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, no hay nada que festejar, “cientos de miles de seres humanos han sido eliminados, mientras que la política de salud de aborto, como símbolo de un estado claudicante, ha demostrado que no ha mejorado la situación de la mujer, sino que en su lugar ha convertido el embarazo en un estigma del cual hay que buscar liberarse”.

Ante ello, la Iglesia convocó a una nueva edición de la marcha Pasos por la Vida el próximo sábado 25 de abril en el Monumento a la Revolución a las 10:00 horas, para que miles de jóvenes se pronuncien por el respeto a la vida.

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