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Autoridades confirmaron la aprehensión del peligroso líder delincuencial, Roberto N., alias “El Bukanas”, quien operaba en amplias franjas de los estados de Puebla, Veracruz e Hidalgo, el cual llevaba más de una década prófugo.
Las corporaciones detuvieron en la localidad de Tres Cabezas, Chignahuapan, a un total de siete integrantes del grupo delincuencial denominado “Los Bukanas”, el cual presuntamente lideraba delitos como robo a transporte de carga en Hidalgo y la zona limítrofe con Puebla.
Los detenidos en esta intervención son: Roberto N., alias “El Bukanas”, quien cuenta con orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio; Gerardo N., con antecedentes penales por delitos contra la salud y orden de aprehensión vigente por lesiones y robo; Saúl N., alias “El Fósil”, con antecedentes penales por portación de arma de fuego; Efrén N., alias “El Marañón”, con antecedentes por el delito de violación a la ley general de población; Juan Antonio N., alias “Charo”, así como Favián N., y Juan Carlos N.
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Los uniformados aseguraron dos fusiles de asalto tipo AK-47, un fusil de asalto tipo AR-15, un fusil de asalto tipo Galil, una escopeta Moossberg, dos pistolas calibre 9mm, cartuchos útiles de diferentes calibres y una camioneta GMC con placas del estado de Tamaulipas.
Las dependencias señalaron que con esta desarticulación se combaten delitos como el robo de hidrocarburo, secuestro, robo de vehículos, extorsión, despojo y homicidios.
Las autoridades reiteraron el compromiso de trabajar en conjunto para garantizar la tranquilidad de las familias. Esta acción, aseguraron, representa un avance en el fortalecimiento de la seguridad y el combate frontal a la delincuencia en la entidad.
“El Bukanas”, de comandante policial a líder delincuencial
El Bukanas operaba en el llamado Triángulo Rojo, una región del central del estado de uebla compuesta por los municipios de Tepeaca, Tecamachalco, Quecholac y Palmar de Bravo, pero también mantenía el control en regiones de Veracruz y su poder se había extendido a Hidalgo.
De acuerdo con sus antecedentes, el Bukanas fue comandante de la policía del municipio veracruzano de Maltrata, luego operó como líder regional para el Cártel de los Zetas, para independizarse y convertirse en un violento líder.
Durante años se ofrecieron recompensas para su localización, sin embargo el presunto jefe delincuencial evadió los operativos especiales que buscaban capturarlo.
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