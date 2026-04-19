El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, expresó su rechazo a la falta de seriedad del gobierno federal, que varias semanas después del derrame de hidrocarburos en el Golfo de México sostuvo una narrativa falsa en torno a las causas del incidente, así como los reiterados intentos por desviar la atención pública en torno al caso.

En un comunicado, señaló que aunque reconoció tardíamente que el derrame se originó en un ducto submarino de Petróleos Mexicanos (Pemex), el cese de algunos funcionarios de la empresa paraestatal no repara el daño causado.

Romero Herrera lamentó que el gobierno federal se haya visto obligado a retractarse después de negar una y otra vez que el derrame se había producido en un complejo del Golfo de México, pero tuvo que reconocerlo mientras la presidenta Claudia Sheinbaum se encontraba en su viaje a Europa.

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El dirigente panista subrayó que la falta de mantenimiento, la opacidad y la ausencia de rendición de cuentas han generado riesgos crecientes tanto para el medio ambiente como para las comunidades cercanas, afectando la economía de cientos de familias.

Señaló que mientras el gobierno insiste en sostener el discurso de fortaleza energética, la realidad muestra una empresa que depende cada vez más de recursos públicos y que enfrenta constantes incidentes operativos.

“El problema no es solo ambiental, es también financiero y de responsabilidad pública. Lo que está en juego es el patrimonio de las y los mexicanos”, sostuvo.

El presidente nacional del PAN señaló que México necesita una política energética seria, con planeación técnica, transparencia y responsabilidad, que garantice la operación segura de Pemex y evite que este tipo de incidentes se repitan, “porque defender a Pemex es defender a nuestra patria”.

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Lamento las contradicciones y la narrativa gubernamental en torno al origen del derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, “que ha puesto en jaque a familias y comunidades enteras dependientes de la pesca y el turismo, así como el enorme costo ambiental que aún continúa ocasionando”.

Romero Herrera afirmó que este suceso evidencia fallas graves en la operación, supervisión y mantenimiento de Petróleos Mexicanos, así como la falta de transparencia en el manejo de la empresa.

Señaló que este tipo de incidentes no son hechos aislados, sino consecuencia de una política energética que ha privilegiado decisiones ideológicas por encima de criterios técnicos, debilitando la capacidad operativa y viabilidad financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex).

De igual manera, sostuvo que el derrame en el Golfo no es un accidente menor, sino una señal clara del deterioro en la operación de una empresa que debería ser estratégica para el país y que hoy enfrenta problemas estructurales.

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