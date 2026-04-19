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La informó que, tras la investigación del caso de Paola, residente médica del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), quien denunció haber sido sujeta a acoso por parte de un compañero residente, Gustavo L., y a hostigamiento laboral por parte de la titular de la Subdirección de Cirugía, a su vez profesora del Programa de Especialización en Cirugía Cardiotorácica, Francina B., se acreditaron los hechos denunciados.

A través de un comunicado, explicó que el pasado 10 de abril los hechos denunciados quedaron acreditados y las resoluciones fueron las siguientes: Francina B fue destituida de su cargo y, adicionalmente, fue inhabilitada; en tanto que Gustavo L. fue dado de baja del programa; y la residente afectada fue reinscrita en el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga para continuar su especialidad.

La dependencia detalló que en junio de 2025 el caso se hizo público y la comunidad médica residente expresó su indignación, pues Paola, en lugar de haber sido protegida, fue separada del programa.

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Detalló que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud (Ssa) inició de inmediato las investigaciones y se dictaron medidas de protección a favor de la residente, incluyendo la separación temporal de la titular del programa de especialización en tanto concluían las investigaciones.

La dependencia enfatizó que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar la resolución y si lo hacen, “esta Secretaría defenderá las resoluciones con la misma firmeza con que fueron dictadas: apegadas a derecho, respaldadas en evidencia y anteponiendo la protección de los derechos de las personas afectadas”.

“Las mujeres que enfrenten situaciones de este tipo no están solas. La reafirma su compromiso con la erradicación del acoso y el hostigamiento laboral y sexual en las instituciones del gobierno de México”, dijo.

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Por ello, hizo un llamado a denunciar estas conductas a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas ().

“Juntas y juntos, lograremos que el acoso y la violencia en los espacios laborales y educativos no encuentren refugio en la impunidad”, concluyó.

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