Petróleos Mexicanos (Pemex) ha pagado desde hace dos años más de mil 600 millones de pesos a empresas privadas para la limpieza y manejo de residuos de derrames, así como fugas por parte de la empresa, la cual ha estado envuelta en polémicas en los últimos días debido a derrames e incendios.

En cinco contratos, cuyas copias posee EL UNIVERSAL, se detalla que las empresas adjudicadas serán las responsables del manejo y disposición adecuada de todos aquellos materiales y residuos peligrosos que se usen para llevar a cabo los servicios contratados.

También se advierte que las empresas adjudicadas deberán llevar a cabo los servicios contratados preservando y conservando el medio ambiente, y deberán contar con sistemas de seguridad para proteger el medio ambiente, la salud y seguridad de todos los empleados y las instalaciones.

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Este jueves, Pemex reconoció que el derrame reportado desde inicios de febrero en el golfo de México fue causado por una fuga en uno de los ductos del complejo Cantarell.

En noviembre pasado, Pemex entregó el contrato Servicios de remediación de sitios afectados por derrames, fugas y/o procesos de Pemex Exploración y Producción (primera fuente de abastecimiento) a las empresas Tecnología en Grúas junto con Figher Environment por 490 millones 346 mil pesos; así como el contrato Servicios de remediación de sitios afectados por derrames, fugas y/o procesos de Pemex exploración y producción (segunda fuente de abastecimiento), por 326 millones 897 mil pesos, a las firmas Grumexsa y Servicios Industriales e Integrales Bestra.

Pemex ha contratado empresas para la limpieza y manejo de residuos de derrames. Foto: Pemex

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cdm