Más Información
Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena; se despide de la Secretaría de las Mujeres
Fiscalía de Tamaulipas dio contratos a empresa sancionada por EU; destina 1 millón 200 mil pesos a módulos LED y pantalla
Diputado del PT alista iniciativa para prohibir fracking y minería en cielo abierto; Monreal respalda uso de técnica
Fiscalía del Edomex inicia investigación por posible maltrato animal en Tecámac; exalcaldesa reconoce orden de sacrificar a 10 mil perros
Sheinbaum reacciona a aspiraciones de Félix Salgado y Andrea Chávez para 2027; tienen que renunciar si quieren ser candidatos, reitera
Andrea Chávez pide licencia; "dejo el Senado para atender la tarea de acabar con 100 años de PRIAN en Chihuahua"
Buscaré la candidatura de Guerrero solo si Morena me lo pide: Félix Salgado; "voy si el partido me dice que le falta un lucero", dice
"No hay triunfos para siempre, Verde no debe confiarse": Monreal; reacciona a ruptura de coalición con Morena en SLP
PAN Puebla definirá candidaturas 2027 con encuestas y consulta; habrá apertura para perfiles ciudadanos
Ebrard reconoce que su hijo se hospedó 6 meses en la embajada de México en Reino Unido; niega uso indebido de recursos públicos
Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió que "tiene derecho" a estar en desacuerdo con el papa León XIV, al que acusa de estar a favor de que Irán cuente con un arma nuclear después de días de desencuentros públicos con el pontífice por su postura en contra de la guerra.
"No tengo ningún desacuerdo con el hecho de que el papa pueda decir lo que quiera -y quiero que diga lo que quiera-, pero puedo estar en desacuerdo con él. El papa hizo una declaración. Dice que Irán puede tener un arma nuclear. Yo digo que Irán no puede tener un arma nuclear", declaró Trump a la prensa antes de viajar a Las Vegas.
Lee también Un "puñado de tiranos" están devastando la Tierra, acusa el papa León XIV; pide un “cambio de rumbo decisivo”
"El papa tiene que entenderlo. Irán ha matado a más de 42 mil personas en los últimos meses. Eran manifestantes totalmente desarmados. Él tiene que entender que este es el mundo real. Es un mundo cruel", añadió.
Trump repitió en varias ocasiones la simpatía que, según él, le guarda el hermano del pontífice, Louis Prevost, a quien considera un partidario del movimiento MAGA (Hacer a Estados Unidos grande de nuevo, por sus siglas en inglés).
"Estoy seguro de que el papa también es un tipo estupendo. No lo he conocido, pero discrepo con él", dijo el republicano.
Lee también Trump rechaza disculparse con el papa León XIV por llamarlo "débil"; dijo "cosas que están mal"
Guerra en Irán confronta a Trump con el papa León XIV
Desde el pasado domingo, el mandatario y el pontífice han protagonizado críticas cruzadas a raíz de la firme postura de Robert Prevost con respecto a la guerra en Irán y en favor de la paz, por la que Trump le acusó de ser "débil contra el crimen" y "terrible en política exterior".
Este jueves, León XIV cargó de nuevo, durante una visita a Camerún, en contra de quienes usan las religiones y a Dios para sus intereses militares, económicos y políticos y afirmó que "el mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos".
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]