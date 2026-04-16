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Una natural registrada la tarde de este jueves en calles de la colonia Roma Norte, en la , provocó la movilización de cuerpos de emergencia y la evacuación preventiva de vecinos de la zona.

El incidente ocurrió sobre la , entre , donde trabajadores que realizaban labores relacionadas con una conexión de drenaje profundo habrían perforado accidentalmente una línea de suministro de gas natural.

Tras el reporte, al lugar arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, personal de Protección Civil y policías capitalinos, quienes acordonaron el área para evitar riesgos mayores mientras se llevaban a cabo las maniobras para controlar la fuga.

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Debido a la intensidad del olor a gas, varios habitantes de inmuebles cercanos fueron desalojados de manera preventiva mientras los equipos especializados trabajaban en la reparación de la tubería dañada.

Hasta el momento, autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas por este hecho; sin embargo, la circulación en la zona permaneció parcialmente afectada mientras continuaban los trabajos de seguridad.

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JACL/cr

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