Sigue el tabú de la violencia sexual contra los hombres

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes este 19 de noviembre, grupos han alzado la voz para exponer conductas, dichos y agresiones como las que cometió el exdiputado de Morena, Saúl Huerta, quien recibió recientemente tres años de cárcel por abuso sexual de menores.

Para prevenir estos temas, Survivors Men’s Project México nació para informar, cuestionar, sensibilizar, cuestionar, ayudar y romper el tabú de la violencia sexual contra los hombres, de las cuales no hay cifras en el país.

Cedric Lamouche, director de este proyecto que está en fase de convertirse en asociación civil, cuenta a EL UNIVERSAL que para la gente que le falta información, Survivors Men’s Project puede convertirse en una base a través de sus campañas que difunde en redes sociales.

“La violencia sexual no es un tema del cual no hablamos tanto (los hombres). Lo hablamos mucho en temas de género. A nivel de hombres sí hay una cantidad de víctimas impresionante, y justo es pos eso, para tocar ese tema y decir que sí existe esa violencia hacia los hombres. Se necesita hablar”, dice al mencionar que hace falta una “unión” entre hombres y mujeres, quienes, destaca, “han hecho un trabajo impresionante con el tema”.

Además de pena o miedo, los hombres suelen callar las agresiones de violencia sexual. Cedric Lamouche indica que algunos de quienes se les han acercado han expuesto que “no hablaron porque piensan que ya pasó demasiado tiempo y ya es tarde para hablar”.

“La otra gente que no habla, son casos que se trata de familiares y callan para no dañar a la familia. Por ejemplo, hay abusos de primos, de hermanos, cuando son casos así, no quieren hablar porque los papás tienen una cierta edad y no quieren involucrarlos”, ejemplifica.

En la mayoría de los casos, cuenta el director del proyecto, los abusos contra hombres se dan en la infancia: “Es el papá, es el abuelo, los primos. Hay muchos casos de primos y de hermanos; empieza con uno y son dos o tres primos que abusan del mismo, esas son historias que más y más me llegan”.

“Recibí casos de papá que llegaba su hijo con sus amigos y ahí los amigos (abusaban del niño) Hay casos muy fuertes”, refiere. Agrega que un agresor puede llegar a abusar hasta 60 niños en su vida.

También cuenta que este año a Survivors Men’s Project le llegaron “más casos de hombres que fueron violados por hombres”, con uso de drogas.

“Varios desde encuentros de aplicaciones”, destaca. Refiere que los adultos “por ser hombres” tienen el estigma de: “me podía defender, me metí yo mismo en ese problema”.

“No quieren denunciar. Los adultos no denuncian, no tienen el apoyo y no saben a dónde acudir. Ellos solos no encuentran la forma de dar ese paso y guardan todo”, enfatiza.

Es una violencia que no discrimina niños, adultos o personas de la tercera edad, lamenta.

Lamouche admite que el denunciar un abuso es un proceso “muy largo” y “pesado”.

Cedric Lamouche comenta que la revictimización de las víctimas de abuso sexual está presente en los medios e incluso hay quienes cobijan a los agresores, como el caso reciente del cantante Enrique Guzmán. Apunta que las acciones de algunos comunicadores influyen a que las víctimas no quieran alzar la voz ni denunciar.

También señala cómo la sociedad se ha visto “dividida” ante casos como el de La Casa de Los Famosos, cuando el participante Nicola Porcella fue víctima de agresión sexual: “Hay unos que dicen que no pasa nada y otros que condenan mucho esos actos”.

Este Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, Survivors Men’s Project lanzó una campaña en la Ciudad de México para visibilizar y prevenir las agresiones, en redes sociales y calles.

Refiere que son 11 mensajes claves que hacen referencia a que México sigue en primer lugar en producción de pornografía infantil y turismo sexual, “que no es prioridad para el gobierno”.

“Más que nada es una campaña de toma de conciencia”, apunta.

En su formación como asociación civil, el proyecto prevé tener ayuda psicológica y legal.





