¿Quién es Ed Maverick, el cantante que renunció a "ser figura pública"?

Ed Maverick publicó en su cuenta de Instagram un mensaje con el que dejó inquietos a sus fans. Y es que el compositor mexicano renunció a "ser figura pública" para llevar una vida fuera de redes sociales.

El intérprete de “Fuentes de Ortiz” fue tajante al asegurar que desea dejar de ser idealizado como artista, pues su intención de ahora en adelante es componer música sin ser considerado un "ente mediático".

A Ed Maverick le preocupa hacer música, no la fama. Foto: Adriana Herrera EL UNIVERSAL

¿Por qué Ed Maverick renunció a ser "famoso"?

“Buenas tardes. Vengo a firmar (metafóricamente) mi renuncia como persona famosa, como ente mediático o como figura pública. Yo soy un poeta de rancho que hace música en su taller de creación”, escribió en una InstaStory.

En el comunicado detalló los motivos por los que le interesa que su nombre sea reconocido por la música y no por su imagen:

“Yo no doy fotos ni me presto como objeto para que le presuman a los demás algo que a nadie le importa. Yo vivo por tener momentos de calidad y respeto, me doy el tiempo de preguntar cómo están sus familias porque somos humanos y vivimos en el mismo planeta”.

El cantautor de “Acurrucar”, quien es uno de los exponentes del género alternativo mexicano, enfatizó que no vive para ser idealizado, sino para hacer su trabajo como agente de la música:

“Vivo por la música y al servicio de la misma, y la música no involucra ser un objeto de apariencia en redes”.

Ed Maverick en Instagram. Foto: Captura de pantalla

Además, sentenció que por tomar dicha decisión no le importa perder oyentes. “No vuelvo a mostrar mi cara ni mi cuerpo por estas vías. Yo soy un humano como los demás y merezco vivir la vida como todos independientemente de mi puesto de trabajo, de lo contrario voy a tener que dejar de existir”, concluyó.

De igual manera, borró todas las fotografías que tenía posteadas en su cuenta de Instagram y eliminó su perfil de X, dejando en claro que su decisión es irrevocable.

¿Quién es Ed Maverick?

El nombre real de Ed Maverick es Eduardo Hernández Saucedo, nació el 19 de enero de 2001 en Chihuahua. Se desempeña como cantante, compositor y productor de música alternativa y rock.

En 2018 lanzó su álbum debut “Mix Pa' Llorar en Tu Cuarto”, el cual incluye el exitoso tema "Fuentes de Ortiz". Un año después se integró a Universal Music México y escaló las listas de reproducción con los discos Transiciones (2019) y Eduardo (2021).

Según ha declarado en diversas entrevistas, sus principales influencias son Juan Cirerol, el género Rock Rupestre, el músico Rockdrigo, El Personal o Carlos Arellano. Aunque con el paso de los años ha sabido hacerse de un sello personal en sus materiales discográficos.

Ha colaborado con otros artistas como Bratty, Señor Kino y C. Tangana. Mientras que su música ha sido galardonada con un Premio Grammy Latino y Premio Odeón, además de múltiples nominaciones en los MTV Millennial Awards y los MTV Europe Music Awards.

A principios del 2023, Ed Maverick hizo pública la manera en que el ciberbullying había afectado su vida personal. En medio de un concierto explicó que estaba pasando por un momento muy difícil y que se sentía incómodo en todos lados, por lo que se alejó de redes sociales.





