El papa León XIV confirmó que su próximo viaje internacional será a África y que entre los países que visitará estará Argelia, mientras que reiteró su deseo de acudir también a América Latina, en especial Argentina y Uruguay, aunque precisó que aún no hay nada decidido.

El pontífice estadounidense ofreció una rueda de prensa a los cerca 80 periodista de medios de todo el mundo, a su vuelta de su visita a Líbano y Turquía, su primer viaje internacional, y respondió a los próximos que tiene previsto.

"No hay nada de seguro, pero espero realizar un viaje a África, este será el siguiente a confirmar. Personalmente quiero ir a Argelia para visitar los lugares de la vida de San Agustín, pero también para continuar con la construcción de puentes y diálogo entre el mundo cristiano y musulmán", adelantó.

Lee también El papa León XIV pide el fin de "los ataques y las hostilidades" en Líbano; concluye su primer viaje al extranjero

Asimismo, explicó que en el pasado pudo comprobar que la figura de San Agustín es muy interesante porque es muy respetado "por ser hijo del país" norteafricano.

Mientras que sobre los otros proyectos afirmó: "Estamos trabajando en otros países y evidentemente me gustaría mucho visitar América Latina, Argentina y Uruguay, que están esperando una visita del papa", dijo en relación a que el papa Francisco no fue a ninguno de estos.

"En Perú pienso que me recibirán", auguró, aludiendo a su pasado de más de 40 años como misionero en ese país y posteriormente obispo de Chiclayo.

Sin embargo, el jerarca de la Iglesia católica subrayó que ninguno de estos proyectos "está decidido".

Lee también El Papa en Turquía. La sacralización de la geopolítica

El miedo al Islam en Europa está generado por quien rechaza la migración: León XIV

El Papa también afirmó que el miedo a la presencia del islam en Europa "esta generado por quien rechaza la migración", al contestar este martes a los periodistas en su regreso de su viaje a Líbano y Turquía.

"Todas las conversaciones que mantuve durante mi estancia tanto en Turquía como en el Líbano, incluidas las que tuve con muchos musulmanes, se centraron precisamente en el tema de la paz y el respeto hacia las personas de diferentes religiones", explicó al contestar sobre la actitud de algunos católicos que ven como una amenaza la presencia de personas de religión islámica en Europa

Y agregó: "Sé que, de hecho, no siempre ha sido así. Sé que en Europa hay muchos temores, pero a menudo son generados por personas que se oponen a la inmigración y tratan de mantener fuera a personas que pueden ser de otro país, otra religión u otra raza".

Al respecto, reiteró que uno de los valores de este viaje que acaba de realizar era "precisamente llamar la atención del mundo sobre la posibilidad de que el diálogo y la amistad entre musulmanes y cristianos sean posibles".

Puso el ejemplo de Líbano como convivencia y aseguró que "esas son lecciones que también serían importantes escuchar en Europa o Norteamérica, que tal vez deberíamos tener menos miedos y buscar formas de promover el diálogo auténtico y el respeto".

Lee también Papa León XIV defiende solución de dos Estados para resolver conflicto israelo-palestino

El Vaticano trabaja entre bastidores

El Papa también explicó que a la hora de mediar en los conflictos "nuestro trabajo no es, principalmente, algo que declaramos públicamente en las calles; se lleva a cabo entre bastidores".

"Algo que ya hemos hecho y seguiremos haciendo es intentar convencer a las partes de que abandonen las armas y la violencia y se unan a la mesa de diálogo para buscar respuestas y soluciones que no sean violentas, sino que sean más efectivas y mejores para la gente", dijo en referencia a los conflictos en Medio Oriente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc