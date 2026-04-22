¿Quién es Guilherme Peixoto?; el sacerdote DJ rinde homenaje al papa Francisco con música techno

Una multitud tomó la Plaza de Mayo en un evento inesperado que fusionó fe y música electrónica. El sacerdote portugués Guilherme Peixoto encabezó un DJ set que conmovió a miles en memoria del papa Francisco, justo a un año de su fallecimiento.

La escena rompió esquemas: luces, pantallas y beats electrónicos frente a la Catedral Metropolitana marcaron una jornada que ya genera conversación global por su impacto y simbolismo.

¿Qué pasó en la Plaza de Mayo con el homenaje al papa Francisco?

El sábado 18 de abril, miles de personas se congregaron en el corazón de Buenos Aires para participar en “Francisco vive en el encuentro”, un evento gratuito que combinó espiritualidad y música contemporánea.

El protagonista fue el “Padre DJ”, quien viajó especialmente para rendir tributo a Jorge Mario Bergoglio en el primer aniversario de su muerte.

La convocatoria superó expectativas. Calles como San Martín y Rivadavia quedaron repletas, mientras pantallas gigantes y un potente sistema de sonido permitieron que el espectáculo se extendiera más allá de la plaza principal.

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¿Quién es el Padre Guilherme Peixoto y por qué genera tanto interés?

Guilherme Guimarães Peixoto, nacido en 1974 en Guimarães, Portugal, es sacerdote desde 1999. Su perfil rompe con los estereotipos: combina su vocación religiosa con una carrera como DJ de música electrónica.

Su objetivo es claro, pues en varias ocasiones ha dicho que desea llevar el evangelio a espacios donde tradicionalmente no llega, como festivales, clubes y escenarios masivos.

Padre Guilherme Peixoto tocando un set en Buenos Aires, en honor al papa Francisco. Foto: AP / Rodrigo Abd

Su historia comenzó en 2010, durante una misión en Afganistán. Allí organizaba eventos para soldados, utilizando la música como herramienta de conexión.

Al regresar a Portugal, perfeccionó sus habilidades como DJ y comenzó a presentarse en clubes, inicialmente de forma discreta, para recaudar fondos para su parroquia.

El cambio de paradigma dentro de la Iglesia, impulsado durante el papado de Francisco, permitió que su propuesta ganara visibilidad y aceptación.

Guilherme Peixoto, sacerdote DJ, en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, Portugal. / Foto: Tomada de Youtube e Instagram.

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¿Cómo se volvió viral el Padre DJ?

Durante la pandemia, sus sesiones de techno en línea captaron atención internacional, pero su salto definitivo llegó en 2023 en la Jornada Mundial de la Juventud, donde actuó ante miles de jóvenes antes de una misa multitudinaria.

Desde entonces, ha participado en festivales como el Medusa Festival en España, congregando a más de 150 mil personas, y ha llevado su propuesta a escenarios emblemáticos como el Cristo Redentor.

En 2025, su conexión con el público latinoamericano se disparó tras una presentación en México, donde sorprendió al mezclar “La Guadalupana” en versión electrónica. El momento se volvió viral.

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