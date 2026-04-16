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La arzobispa de Canterbury, , líder de la Iglesia anglicana, elogió el jueves el "valiente llamado" del , objeto en los últimos días de ataques por parte de , tras pronunciar un duro discurso contra la .

"Me uno a mi hermano en Cristo, su santidad el papa León XIV, en su valiente llamado a un reino de paz", declaró en un comunicado Sarah Mullally, quien se reunirá con el papa a finales de abril en .

Mullally destacó además la importancia del mensaje del papa "en estos tiempos de odio, división y violencia", como respuesta al presidente estadounidense, que dijo el domingo no ser "un gran admirador del papa".

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En su red Truth Social, Trump calificó a León XIV de "débil en materia de crimen, y terrible para la política exterior", y sugirió que los cardenales solo lo eligieron como papa en mayo de 2025 porque era estadounidense, para establecer un posible puente con Washington.

Al día siguiente, el papa apuntó: "no tengo miedo, ni de la administración Trump, ni de proclamar en voz alta el mensaje del Evangelio".

"Creo que la Iglesia tiene el deber moral de pronunciarse con toda claridad contra la guerra y a favor de la paz y la ", añadió León XIV, aunque reiteró que no se considera un "político" y que no tiene intención de "debatir" con Trump.

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Este jueves, la jefa de la anglicana señaló que "mientras personas inocentes son asesinadas y desplazadas, familias son separadas y futuros destruidos, el coste humano de la guerra es incalculable".

"Es la vocación de todo cristiano, y de todas las personas de fe y buena voluntad, trabajar y rezar por la paz", explicó la arzobispa de Canterbury.

Mullally, en su defensa del papa, afirmó además que "debemos instar a todos aquellos a quienes se ha confiado a buscar todos los medios posibles, pacíficos y justos, para resolver los conflictos".

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La Iglesia de se convirtió en el organismo religioso de tras la ruptura del rey Enrique VIII con el catolicismo en el siglo XVI.

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