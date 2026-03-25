Londres. Sarah Mullally fue entronizada como la primera mujer líder espiritual de la Iglesia anglicana, durante una ceremonia en la catedral de Canterbury, en el sureste de Inglaterra.

La nueva arzobispa de Canterbury, de 63 años, exenfermera oncológica, casada y madre de dos hijos, prestó juramento ante unas 2 mil personas, entre ellas el primer ministro, Keir Starmer, el príncipe William (Guillermo) y su esposa Kate Middleton (Catalina).

La nueva líder anglicana sucede a Justin Welby, quien dimitió en noviembre de 2024 tras verse implicado en la gestión de un escándalo de agresiones físicas y sexuales.

Mullally se convirtió formalmente en arzobispa de Canterbury en enero, aunque el acto de este miércoles marca el inicio de su ministerio público como jefa de la Iglesia de Inglaterra y como líder espiritual de la Comunión Anglicana mundial. La comunión es una asociación de iglesias independientes, de la que forma parte la Iglesia Episcopal en Estados Unidos, que en conjunto suman más de 100 millones de miembros.

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Mullally es la primera mujer en ocupar el cargo de líder espiritual de la Iglesia anglicana, presente en 165 países, después de sus 105 antecesores varones.

"Me comprometo solemnemente ante ustedes al servicio de la Iglesia de Inglaterra, de la comunión anglicana y de toda la Iglesia de Cristo en el mundo entero, para que juntos proclamemos el Evangelio de Cristo que nos reconcilia con Dios y derriba los muros que nos dividen", declaró Mullally al prestar juramento.

Sarah Mullally había llegado previamente a Canterbury en una peregrinación a pie de varios días desde la Catedral de San Pablo, en Londres.

Ordenada sacerdotisa en 2002, Mullally se convirtió en la primera obispa de Londres en 2018, cuatro años después de que se autorizara a las mujeres acceder al episcopado, tras intensos debates internos en la Iglesia de Inglaterra.

“Tengo la intención de ser una pastora que permita que el ministerio y la vocación de todos florezcan, sea cual sea nuestra tradición”, declaró Mullally el año pasado, cuando fue designada. “Hoy doy gracias por todas las mujeres y los hombres… que allanaron el camino para este momento. Y a todas las mujeres que me precedieron, gracias por su apoyo y su inspiración”.

Su nombramiento, por ejemplo, fue fuertemente criticado por varios arzobispos en África.

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Sarah Mullally tendrá que enfrentarse además a profundas divisiones dentro de la comunión anglicana a nivel mundial.

Según estimaciones de bases de datos cristianas, como la World Christian Database, existen alrededor de 958 mil anglicanos en toda América Latina, siendo Brasil, con 103 mil, el país con la mayor comunidad.

Fuentes de la Iglesia anglicana en España cuantifican en unos 20 mil sus fieles en ese país.

La Iglesia de Inglaterra se convirtió en el organismo religioso de Reino Unido tras la ruptura del rey Enrique VIII con el catolicismo en el siglo XVI.

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