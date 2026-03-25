Más Información

Previo a votación de Plan B, Yeidckol Polevnsky y Yunes Márquez piden licencia; son del PT y Morena

Previo a votación de Plan B, Yeidckol Polevnsky y Yunes Márquez piden licencia; son del PT y Morena

Verde y PT prevén votar a favor del Plan B: Manuel Velasco; proponen reservar revocación de mandato

Verde y PT prevén votar a favor del Plan B: Manuel Velasco; proponen reservar revocación de mandato

Detienen en Sudáfrica a reportero mexicano Julio Ibáñez; ya fue liberado

Detienen en Sudáfrica a reportero mexicano Julio Ibáñez; ya fue liberado

Diputados avalan en lo general eliminar “pensiones doradas”; continúa discusión en lo particular

Diputados avalan en lo general eliminar “pensiones doradas”; continúa discusión en lo particular

China afirma que aranceles de México a sus productos constituyen barreras comerciales; tomará "medidas oportunas", anuncia

China afirma que aranceles de México a sus productos constituyen barreras comerciales; tomará "medidas oportunas", anuncia

Ebrard responde a queja de China; “sí podemos poner aranceles” a productos asiáticos subsidiados, afirma

Ebrard responde a queja de China; “sí podemos poner aranceles” a productos asiáticos subsidiados, afirma

Sin PT presente, Morena no suma votos necesarios para aprobar Plan B; iniciativa requeriría un voto de la oposición

Sin PT presente, Morena no suma votos necesarios para aprobar Plan B; iniciativa requeriría un voto de la oposición

Morena tiene un periódico feminista, “La Regeneración”; ha desembolsado en 6 años 195 mdp

Morena tiene un periódico feminista, “La Regeneración”; ha desembolsado en 6 años 195 mdp

Sheinbaum destaca acuerdo con Cuba y permanencia de médicos en México; seguirá envío de ayuda humanitaria

Sheinbaum destaca acuerdo con Cuba y permanencia de médicos en México; seguirá envío de ayuda humanitaria

UNAM aprueba creación de la Licenciatura en Química Cosmética Industrial; se impartirá en FES Cuautitlán

UNAM aprueba creación de la Licenciatura en Química Cosmética Industrial; se impartirá en FES Cuautitlán

Hallan sin vida a empresario platanero en Michoacán; habría sido secuestrado por el CJNG en Colima

Hallan sin vida a empresario platanero en Michoacán; habría sido secuestrado por el CJNG en Colima

Ataques en escuelas de México: recuento de los casos que han marcado al país; violencia que alarma a las aulas

Ataques en escuelas de México: recuento de los casos que han marcado al país; violencia que alarma a las aulas

Londres. Sarah Mullally fue entronizada como la primera mujer líder espiritual de la Iglesia anglicana, durante una ceremonia en la catedral de Canterbury, en el sureste de .

La nueva arzobispa de Canterbury, de 63 años, exenfermera oncológica, casada y madre de dos hijos, prestó juramento ante unas 2 mil personas, entre ellas el primer ministro, Keir Starmer, el príncipe William (Guillermo) y su esposa Kate Middleton (Catalina).

La nueva líder anglicana sucede a Justin Welby, quien dimitió en noviembre de 2024 tras verse implicado en la gestión de un escándalo de agresiones físicas y sexuales.

Mullally se convirtió formalmente en arzobispa de Canterbury en enero, aunque el acto de este miércoles marca el inicio de su ministerio público como jefa de la Iglesia de Inglaterra y como líder espiritual de la Comunión Anglicana mundial. La comunión es una asociación de iglesias independientes, de la que forma parte la Iglesia Episcopal en Estados Unidos, que en conjunto suman más de 100 millones de miembros.

Lee también

Mullally es la primera mujer en ocupar el cargo de líder espiritual de la Iglesia anglicana, presente en 165 países, después de sus 105 antecesores varones.

"Me comprometo solemnemente ante ustedes al servicio de la Iglesia de Inglaterra, de la comunión anglicana y de toda la Iglesia de Cristo en el mundo entero, para que juntos proclamemos el Evangelio de Cristo que nos reconcilia con Dios y derriba los muros que nos dividen", declaró Mullally al prestar juramento.

Sarah Mullally había llegado previamente a Canterbury en una peregrinación a pie de varios días desde la Catedral de San Pablo, en Londres.

Ordenada sacerdotisa en 2002, Mullally se convirtió en la primera obispa de Londres en 2018, cuatro años después de que se autorizara a las mujeres acceder al episcopado, tras intensos debates internos en la Iglesia de Inglaterra.

“Tengo la intención de ser una pastora que permita que el ministerio y la vocación de todos florezcan, sea cual sea nuestra tradición”, declaró Mullally el año pasado, cuando fue designada. “Hoy doy gracias por todas las mujeres y los hombres… que allanaron el camino para este momento. Y a todas las mujeres que me precedieron, gracias por su apoyo y su inspiración”.

Su nombramiento, por ejemplo, fue fuertemente criticado por varios arzobispos en África.

Lee también

Sarah Mullally tendrá que enfrentarse además a profundas divisiones dentro de la comunión anglicana a nivel mundial.

Según estimaciones de bases de datos cristianas, como la World Christian Database, existen alrededor de 958 mil anglicanos en toda América Latina, siendo Brasil, con 103 mil, el país con la mayor comunidad.

Fuentes de la Iglesia anglicana en España cuantifican en unos 20 mil sus fieles en ese país.

La Iglesia de Inglaterra se convirtió en el organismo religioso de Reino Unido tras la ruptura del rey Enrique VIII con el catolicismo en el siglo XVI.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Lista oficial de celulares que se quedan sin Netflix en abril 2026: verifica el tuyo. Foto: Especial / Netflix

Lista oficial de celulares que se quedan sin Netflix en abril 2026: verifica el tuyo

Infonavit abre créditos a trabajadores independientes: requisitos y cómo comprar casa. Foto: Especial / Infonavit

¡Histórico! Infonavit abre créditos a trabajadores independientes: así puedes comprar casa

Trabajo en Consulado de Estados Unidos. iStock/insta_photos

¿Estudiaste Comunicación o RRII? Lanzan vacante de $414,965 pesos en Consulado de Estados Unidos

DACA. Foto: AP

¿DACA sigue vigente en 2026? Guía para renovar bajo el gobierno de Trump y requisitos actuales

Visa americana. iStock/ LightFieldStudios

Nuevas citas y fechas disponibles para tramitar la visa americana por primera vez desde México (Marzo 2026)