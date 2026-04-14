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El aseguró que no teme a las críticas del presidente Donald Trump y reivindicó su “deber moral” de pronunciarse contra la guerra, tras las críticas del mandatario estadounidense.

“Seguiré levantando la voz para construir la paz”, dijo este lunes el jefe de la a la prensa a bordo del avión papal con destino al Aeropuerto Internacional Houari Boumédiène de Argel, al inicio de un viaje apostólico de 11 días por África. Reiteró que no le tiene “miedo a la administración de Trump”, quien señaló en sus redes sociales que el primer Papa estadunidense debería “dejar de complacer a la izquierda radical”.

“El papa León es débil con el crimen y terrible en política exterior”, escribió el presidente el domingo. Pese a las críticas que desataron sus comentarios, Trump descartó que vaya a disculparse. “Él estaba muy en contra de lo que estoy haciendo con respecto a Irán, y no se puede tener un Irán nuclear. El papa León no estaría contento con el resultado final”, alegó Trump, y añadió: “Creo que es muy débil con el crimen y otras cosas, así que no voy a disculparme. Él lo hizo público”, añadió. “Sólo estoy respondiendo al papa León”.

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Líderes mundiales expresaron su apoyo al Papa. “Quien siembra vientos, recoge tempestades”, publicó en su cuenta en X el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

También se sumaron el presidente iraní, Masoud Pezeshkian; el secretario general de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien calificó de “inaceptables” las críticas de Trump al Pontífice.

Además de la tensión con el Papa, que comenzó por la guerra contra Irán, Trump generó polémica por publicar en sus redes una imagen en la que aparecía representado como Jesús, la cual generó un fuerte rechazo de representantes católicos afines hasta ahora al presidente.

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Trump afirmó que pensó que la ilustración, hecha con Inteligencia Artificial, lo mostraba como “médico, haciendo que la gente mejore. Y sí hago que la gente mejore”. La imagen fue finalmente eliminada de su cuenta en Truth Social.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, defendió a Trump, diciendo que sólo quiso bromear. Instó al Vaticano a “limitarse a cuestiones morales”.

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