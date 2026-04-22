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La costarricense , candidata a secretaria general de la , lamentó el miércoles que la organización se haya vuelto "conservadora en materia de riesgos", con dificultades para influir en los conflictos actuales.

"La paz está amenazada porque la confianza en la organización está disminuyendo y porque el tiempo se agota para recuperarla", declaró durante una audiencia de tres horas ante los Estados miembros.

"Si soy elegida secretaria general, seré una pacificadora. Actuaré antes de que estallen los conflictos; seré la primera en levantar el teléfono. Iré donde se libran las . Hablaré con todas las partes", prometió.

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Como mediadora, "propondré diez ideas" para resolver cada conflicto, "e incluso si fracasan, aceptaré el precio del rechazo y seguiré intentándolo", añadió.

"Nos hemos convertido en una organización conservadora en materia de riesgos", lamentó también.

El actual secretario general de la ONU, el portugués António Guterres, cuyo segundo mandato finaliza el 31 de diciembre de 2026, es acusado por algunos observadores de no involucrarse directamente lo suficiente como para influir en los conflictos, desde Ucrania hasta Oriente Medio.

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"La ONU solo fracasa cuando no lo intenta. Debemos intentarlo", enfatizó Grynspan, al recordar que como directora de la UNCTAD (Agencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo) negoció la "Iniciativa del Mar Negro" con Moscú y Kiev en 2022 para facilitar la exportación de cereales ucranianos tras la invasión rusa.

La exvicepresidenta de Costa Rica fue la tercera candidata en responder a un largo cuestionario de Estados miembros y representantes de la sociedad civil.

El expresidente de Senegal Macky Sall fue el último de los cuatro aspirantes a la secretaría de la ONU en responder al cuestionario.

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Abogó por "un papel reinventado" del secretario de Naciones Unidas para que el organismo "recupere su lugar global".

También enfatizó en los vínculos entre la paz y el desarrollo, "las crecientes desigualdades" y la necesidad de reformar la arquitectura financiera internacional.

Consultado sobre la ausencia de cualquier referencia a los derechos humanos en su carta de candidatura, aseguró que le prestaría "particular atención" al asunto.

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"Está claro que la promoción de los derechos humanos solo puede aportar bienestar", afirmó.

Las actuales autoridades senegalesas han acusado a Sall de reprimir con violencia las protestas políticas entre 2021 y 2024 que dejaron decenas de muertos en su país.

Los otros dos candidatos para liderar la ONU, la chilena Michelle Bachelet y el argentino Rafael Grossi, tuvieron su audiencia oral el martes.

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