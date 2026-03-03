Más Información

Publican en el DOF decreto que reduce la jornada laboral a 40 horas; así aplicará la disminución año por año hasta 2030

Senado recibe iniciativa para acortar altas pensiones de exfuncionarios de CFE y Pemex; prevé ahorro de hasta 5 mil mdp anuales

A cinco días del 8M, hallan sin vida a Ana Karen en Edomex; desapareció tras abordar una DiDi Moto en San Antonio la Isla

Confirman que cuerpo localizado junto a la UAEM es de Kimberly Joselin; Fiscalía asegura que no habrá impunidad

Empire State Building comienza a celebrar la Copa Mundial de Futbol

Torruco se suma al equipo de Harfuch; va por "construir cultura de paz"

"El Mencho" tenía presentes a Los Alegres del Barranco; en cartas le hablaban del grupo musical que cantaba su corrido

Dan 108 años de prisión a Alejandra "Candela" por delitos de secuestro; está ligada al grupo criminal "Los Rojos"

"Ya me declararon inocente y aquí sigo"; mujeres privadas de la libertad alzan la voz previo al 8M

SCJN niega amparo a Walmart para tener 0% de IVA en todos los productos menstruales; argumenta "ventaja indebida en el mercado"

Detienen al secretario de Tránsito de Iguala por delincuencia organizada; está vinculado al caso Ayotzinapa

Cae presunto feminicida de Rubí Patricia, madre buscadora asesinada en Mazatlán, Sinaloa; fue detenido por agentes de la Fiscalía estatal

El Gobierno de anunció este martes que presentó la nota diplomática con la que postula oficialmente a Rebeca Grynspan a la secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el periodo 2027-2031, candidatura que había sido anunciada desde octubre pasado.

"El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, firmó la nota diplomática dirigida a las Naciones Unidas en la que Costa Rica ha presentado oficialmente la candidatura de Rebeca Grynspan a la Secretaría General de las Naciones Unidas", informó la cancillería costarricense en un comunicado.

El Gobierno costarricense aseguró que la enfrenta "numerosos desafíos y se encuentra en un momento crítico" y que para enfrentar con éxito estos retos se requiere una secretaria general "con trayectoria que combine autoridad política, experiencia de gobierno y liderazgo multilateral al más alto nivel".

"El Gobierno de Costa Rica considera que la experiencia acumulada por Grynspan en responsabilidades nacionales y multilaterales la sitúa en condiciones de asumir con plena solvencia la Secretaría General de laen una etapa decisiva para la organización y para el sistema multilateral", expresa el comunicado.

Costa Rica destaca experiencia y liderazgo internacional de Grynspan

El Gobierno costarricense destacó que Grynspan es una candidata "excepcional" y subrayó su trayectoria como vicepresidenta de Costa Rica (1994-1998) y en cargos internacionales como administradora asociada del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), secretaria general Iberamericana y secretaria general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

"En conjunto, su perfil refleja autoridad política, experiencia de gobierno, liderazgo institucional, conocimiento profundo de las Naciones Unidas y una trayectoria diplomática de décadas, orientada a la construcción de consensos y a la gestión eficaz de crisis globales con un reconocido liderazgo transformador e inspirador", manifestó el Gobierno costarricense.

El texto resalta que la candidatura de Rebeca Grynspan cuenta con un "consenso" de sectores políticos e instituciones de Costa Rica y que se articula en torno a tres pilares: priorizar el papel de la ONU en el área de paz y seguridad duraderas; profundizar la reforma de la ONU para mejorar su eficacia; y preparar a las Naciones Unidas para los retos del futuro.

Para la secretaria general de la ONU también han sido postulados el expresidente de Senegal, Macky Sall; el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, y la expresidenta chilena Michelle Bachelet.

Las elecciones para reemplazar a Guterres, cuyo mandato acaba el 1 de enero de 2027, tendrán lugar a finales de año.

