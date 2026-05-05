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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este martes que la ofensiva contra Irán lanzada el 28 de febrero "ha terminado" y que se ha abierto una nueva fase con una operación "defensiva" destinada a facilitar la navegación por el .

"La operación 'Furia Épica' ha terminado. Tal como el presidente informó al Congreso, hemos concluido esa etapa", declaró Rubio en una rueda de prensa en la .

Añadió que Estados Unidos trabaja ahora en el operativo 'Proyecto Libertad', nombre con el que ha bautizado su plan para garantizar la navegación en el estrecho.

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Rubio se refirió así a la carta que el presidente, Donald Trump, envió al Congreso estadounidense el 1 de mayo, en la que notificaba que la guerra contra Irán concluyó con la entrada en vigor, el 7 de abril, del alto el fuego.

El líder republicano remitió esa misiva el mismo día en que expiraba el plazo legal para que el gobierno solicitara al Poder Legislativo autorización para mantener desplegadas las tropas en Medio Oriente, un requisito establecido por la Ley de Poderes de Guerra.

Rubio afirmó este martes que dicha ley, aprobada en 1973 durante la guerra de Vietnam, es "totalmente inconstitucional", una postura que han adoptado presidentes anteriores de ambos partidos.

El jefe de la diplomacia estadounidense agregó que, en cualquier caso, el gobierno ha estado informando al Congreso sobre el desarrollo del conflicto con el objetivo de mantener "una buena relación" con los legisladores.

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La Ley de Poderes de Guerra obliga al presidente a solicitar al Congreso autorización para mantener hostilidades en otro país antes de que se cumplan 60 días desde el inicio del conflicto.

Trump anunció el pasado domingo una nueva operación para escoltar y facilitar la salida de los buques atrapados en el golfo Pérsico a raíz del bloqueo que Irán ejerce en el estrecho de Ormuz.

Rubio insistió este martes en que esta nueva operación, bautizada como 'Proyecto Libertad', es una "operación defensiva" y que Estados Unidos solo atacará si Irán dispara primero.

desa/rmlgv

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