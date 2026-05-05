Ciudad del Vaticano. El papa León XIV afirmó este martes que si alguien quiere criticarle "que lo haga con la verdad", tras los nuevos ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y defendió que la misión de la Iglesia es "predicar el Evangelio y la paz".

"La misión de la Iglesia es predicar el Evangelio y la paz", dijo a los periodistas a la salida de su residencia de Castel Gandolfo, a las afueras de Roma.

Y añadió: "Por eso, si alguien desea criticarme por anunciar el Evangelio, que lo haga con la verdad, pues la Iglesia se ha manifestado contra todas las armas nucleares durante años y no cabe duda alguna al respecto".

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Preguntado sobre el uso de armamento para la legítima defensa punto central de la fricción con la Administración Trump, el papa respondió en inglés subrayando la complejidad del escenario bélico actual: "La legítima defensa ha sido tradicionalmente permitida por la Iglesia. Por tanto, hablar de 'guerra justa' hoy en día es un problema muy complejo que debe analizarse en muchos niveles".

"Desde la entrada en la era nuclear, todo el concepto de guerra debe ser reevaluado bajo los términos actuales. Siempre creeré que es mucho mejor el diálogo que entrar en un conflicto nuclear", subrayó.

Las declaraciones del pontífice estadounidense llegan tras unas nuevas acusaciones de Trump en el canal de noticias Salem, donde acusó al papa de "poner en peligro a muchos católicos" por su supuesta falta de firmeza ante el programa nuclear de Irán.

🇺🇸🇻🇦 | Trump: “Creo que el Papa está poniendo en peligro a muchos católicos y a muchas personas. Él piensa que está perfectamente bien que Irán tenga un arma nuclear”. pic.twitter.com/L5Y3rCPqFC — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 5, 2026

León XIV recordó que su postura es coherente con su mensaje inaugural del 8 de mayo de 2025: "Ya hablé desde el primer momento de ser elegido y, ahora que estamos cerca del aniversario, reitero: paz con vosotros".

Este cruce de declaraciones se produce apenas 48 horas antes de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sea recibido por el papa en el Vaticano, en lo que se ha interpretado como un encuentro para recomponer las relaciones con la Santa Sede tras los ataques de Trump.

Sobre este encuentro, el Papa expresó su deseo de "mantener un buen diálogo, con confianza y franqueza, para llegar a entendernos bien" y señaló: "Creo que los temas por los que viene no son los de hoy".

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En una inusual conferencia de prensa, Rubio, trató de restar importancia a las críticas de Trump al Pontífice.

"Obviamente hubo algunas cosas que pasaron", dijo Rubio a los periodistas en la Casa Blanca. "Hay mucho de qué hablar con el Vaticano", como la situación de la libertad religiosa en África o Cuba, aseguró.

Rubio señaló que quiere hablar con León XIV sobre la posibilidad de que Washington brinde más ayuda humanitaria a Cuba y que sea distribuida por la Iglesia en el país caribeño, pero subrayo que las autoridades cubanas deben permitir la operación.

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