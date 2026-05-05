Washington. A dos días de la reunión entre el secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, y el papa León XIV, el presidente Donald Trump volvió a echar leña al fuego, atacando al jerarca religioso.

En una entrevista con el periodista Hugh Hewitt para el programa "The Hugh Hewitt Show", Trump insistió en que el Papa está a favor de que Irán tenga un arma nuclear y que con eso "está poniendo en peligro a muchos católicos y a muchas personas”.

“Pienso que está poniendo en peligro a muchos católicos, a muchas personas, pero me imagino que, si dependiera de él, estaría bien que Irán tenga un arma nuclear”, afirmó Trump.

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El nuevo ataque de Trump se produjo 48 horas antes de la reunión de Rubio con el Papa, con el objetivo de recomponer la relación bilateral, afectada por los señalamientos de Trump y las críticas del jerarca a políticas del gobernante estadounidense como las deportaciones masivas de migrantes y la guerra.

Sin embargo, el Vaticano ya respondió. El secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, afirmó que León XIV "continúa su camino, en el sentido de predicar el Evangelio, la paz, como diría san Pablo, en cada ocasión, oportuna e inoportuna".

Para Parolin, el Pontífice estadounidense dio ya, la primera vez que respondió a Trump (durante su vuelo hacia Argelia), "una respuesta muy cristiana, diciendo que está haciendo lo que su cargo exige, es decir, predicar la paz".

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"Que esto guste o no guste es otra cuestión. Entendemos que no todos están en la misma línea, pero digamos que esa es la respuesta del Papa", añadió Parolin.