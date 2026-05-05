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Un adolescente abrió fuego este martes en una escuela en el noroeste de Brasil y mató a dos empleadas e hirió a una tercera y a un alumno, informaron autoridades.
El incidente ocurrido en Rio Branco, capital del estado de Acre, fue protagonizado por un menor de 13 años, que fue detenido por la policía, según las informaciones preliminares, señaló el gobierno estatal en un comunicado.
El arma pertenece al padrastro. Según el medio G1, los estudiantes del turno de la tarde ya estaban en clase cuando oyeron los disparos. Los supervivientes también relataron que los estudiantes se asustaron mucho durante el ataque, se tiraron al suelo e intentaron atrincherarse con sillas.
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El comandante del BOPE (Batallón de Operaciones Especiales de la Policía), coronel Felipe Russo, confirmó que la Policía Militar ha identificado a otros estudiantes que supuestamente tenían conocimiento del ataque. "Los estudiantes que tenían conocimiento de este hecho y que, de alguna manera, contribuyeron a que ocurriera, ya han sido identificados, y la Policía Militar los encontrará pronto", recalcó.
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