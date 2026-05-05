Madrid. El Ministerio de Sanidad ha informado de que España acogerá en Canarias al crucero con un brote de hantavirus a petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en "cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario".

El gobierno dará a conocer los detalles de este protocolo tan pronto como sean definidos por la OMS y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) e informará "puntualmente sobre su implementación", según el Ministerio de Sanidad.

La embarcación MV Hondius se encuentra en Cabo Verde, donde ha recalado tras detectar un brote de infección por hantavirus, según Sanidad.

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La OMS hizo la solicitud en coordinación con la Unión Europea, luego de que el Ministerio de Sanidad español dijera que no se había tomado aún una decisión.

"En función de los datos epidemiológicos que se recojan del barco en su paso por Cabo Verde se decidirá qué escala es más pertinente. Hasta entonces, el Ministerio de Sanidad no adoptará ninguna decisión, como así hemos hecho saber a la Organización Mundial de la Salud", había señalado en X.

Las tres personas en el crucero sospechosas de estar infectados con el hantavirus y que requieren atención médica urgente serán trasladadas a Países Bajos.

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"Estas tres personas, incluyendo un nacional neerlandés, están siendo evacuados a Países Bajos, donde recibirán el tratamiento médico necesario", informó el ministerio holandés de Exteriores, que destacó que está apoyando a la empresa operadora del crucero, Oceanwide Expeditions, en la evacuación.

En total, siete personas son sospechosas de haber desarrollado el virus, que ha provocado por el momento tres muertes: un matrimonio neerlandés y un alemán, según la OMS.

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