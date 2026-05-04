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Una se estrelló este lunes contra un edificio residencial en Belo Horizonte, una importante ciudad del sureste de , causando la muerte del piloto y copiloto y heridas graves a sus tres pasajeros, informaron los bomberos.

Nadie resultó herido dentro del edificio, que no presenta "riesgo aparente" de derrumbe, agregó el del estado de Minas Gerais.

Los tres heridos de gravedad fueron rescatados de la y trasladados al hospital.

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Imágenes grabadas desde un helicóptero por la cadena local TV Globo muestran la avioneta Embraer perdiendo altitud y girando a la izquierda para evitar edificios altos en una zona urbana densamente poblada.

Luego se estrelló entre el tercer y el cuarto piso del edificio residencial, en la zona de la escalera, sin impactar ninguno de los nueve apartamentos. La aeronave monomotor atravesó la pared del edificio y cayó en un estacionamiento. Los cuerpos del piloto y el copiloto fueron hallados bajo los restos del avión.

"El se estrelló entre el tercer y el cuarto piso, en la escalera. Si hubiera impactado contra los costados, podría haber alcanzado una vivienda. Según los informes, esos apartamentos estaban habitados. Lo que vimos fue la estructura del avión proyectada dentro de la escalera sin impactar ningún otro apartamento", dijo el teniente Raúl, del , responsable de los rescates al medio brasileño O Globo.

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Imágenes difundidas por los bomberos muestran a los rescatistas ayudando a los residentes a evacuar el edificio.

Según información de O Globo, antes del accidente, el piloto había informado a la torre de control del aeropuerto de Pampulha que estaba teniendo dificultades con el , que tuvo lugar a las 12:16 p. m. En respuesta al accidente, se enviaron bomberos y equipos de rescate al lugar.

En la emisora de radio Itatiaia, un testigo contó que vio pasar el avión cerca de la ventana mientras se encontraba en el gimnasio Club Fitness. "Hacía mucho, mucho ruido y vi el impacto; por lo que pude ver, se desvió un poco por aquí cerca y acabó chocando contra el edificio, destruyendo una parte del mismo, y los restos cayeron abajo".

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Epa Supermercados, que cuenta con un estacionamiento cercano al lugar, publicó un comunicado sobre el accidente. "Lamentamos profundamente lo ocurrido, pero aún no disponemos de información detallada", publicó, subrayando que se pone a disposición de las autoridades.

Según estadísticas del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aéreos, en Brasil se registraron 153 accidentes aéreos en 2025, con un saldo de 62 fallecidos.

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