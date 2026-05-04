Una avioneta se estrelló este lunes contra un edificio residencial en Belo Horizonte, una importante ciudad del sureste de Brasil, causando la muerte del piloto y copiloto y heridas graves a sus tres pasajeros, informaron los bomberos.

Nadie resultó herido dentro del edificio, que no presenta "riesgo aparente" de derrumbe, agregó el Cuerpo de Bomberos del estado de Minas Gerais.

Los tres heridos de gravedad fueron rescatados de la aeronave y trasladados al hospital.

Lee también EU confirma 4 muertos entre tripulantes del avión de abastecimiento que se estrelló en Irak; viajaban seis personas

Imágenes grabadas desde un helicóptero por la cadena local TV Globo muestran la avioneta Embraer perdiendo altitud y girando a la izquierda para evitar edificios altos en una zona urbana densamente poblada.

Luego se estrelló entre el tercer y el cuarto piso del edificio residencial, en la zona de la escalera, sin impactar ninguno de los nueve apartamentos. La aeronave monomotor atravesó la pared del edificio y cayó en un estacionamiento. Los cuerpos del piloto y el copiloto fueron hallados bajo los restos del avión.

"El avión se estrelló entre el tercer y el cuarto piso, en la escalera. Si hubiera impactado contra los costados, podría haber alcanzado una vivienda. Según los informes, esos apartamentos estaban habitados. Lo que vimos fue la estructura del avión proyectada dentro de la escalera sin impactar ningún otro apartamento", dijo el teniente Raúl, del Departamento de Bomberos, responsable de los rescates al medio brasileño O Globo.

Lee también Avión de United Airlines choca con poste y camión en Nueva Jersey; aterriza sin heridos

🇧🇷 | URGENTE: AVIONETA CON 4 OCUPANTES SE ESTRELLA CONTRA EDIFICIO EN BELO HORIZONTE, BRASIL. pic.twitter.com/yC66DOmjWO — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 4, 2026

Imágenes difundidas por los bomberos muestran a los rescatistas ayudando a los residentes a evacuar el edificio.

Según información de O Globo, antes del accidente, el piloto había informado a la torre de control del aeropuerto de Pampulha que estaba teniendo dificultades con el despegue, que tuvo lugar a las 12:16 p. m. En respuesta al accidente, se enviaron bomberos y equipos de rescate al lugar.

En la emisora de radio Itatiaia, un testigo contó que vio pasar el avión cerca de la ventana mientras se encontraba en el gimnasio Club Fitness. "Hacía mucho, mucho ruido y vi el impacto; por lo que pude ver, se desvió un poco por aquí cerca y acabó chocando contra el edificio, destruyendo una parte del mismo, y los restos cayeron abajo".

Lee también Alerta en el AICM; por reporte de amenaza bomba revisan avión y equipaje en la Terminal 1

Avião cai e bate em prédio em Belo Horizonte; Globocop captou momento do acidente https://t.co/uSjQL52QBq #g1 pic.twitter.com/WEhLqpGRAt — g1 (@g1) May 4, 2026

Epa Supermercados, que cuenta con un estacionamiento cercano al lugar, publicó un comunicado sobre el accidente. "Lamentamos profundamente lo ocurrido, pero aún no disponemos de información detallada", publicó, subrayando que se pone a disposición de las autoridades.

Según estadísticas del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aéreos, en Brasil se registraron 153 accidentes aéreos en 2025, con un saldo de 62 fallecidos.