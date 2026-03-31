El 50% de las aeronaves aseguradas a la delincuencia organizada por elementos del Ejército y la Guardia Nacional (GN) en 2025 se concentraron en el municipio de Ahome, Sinaloa.

De enero a diciembre de 2025, se documentaron 18 incautaciones a nivel nacional. Los estados con mayor número de decomisos fueron Chiapas, Colima, Durango, Guerrero y Tabasco, con uno cada uno; Morelos y Guanajuato, con dos cada uno, y Sinaloa, con nueve, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de la Defensa Nacional proporcionadas a EL UNIVERSAL vía transparencia.

Mientras que a nivel nacional las incautaciones de aviones de 2019 al primer bimestre de 2026 fueron 146.

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Restan operación al crimen organizado

Las estadísticas resaltan que 2019 registró 37; 2020, 29; 2021, 24; 2022, 16; 2023, 13; 2024, siete; 2025, 18; y en los dos primeros meses de este año se reportaron dos.

En este periodo, Chiapas es la entidad con mayor número de aseguramientos al documentar 28; Campeche, 20; Baja California y Sinaloa, 19 cada uno, y Quinta Roo, 18, entre otros estados.

Especialistas en seguridad señalan a El Gran Diario de México que Ahome es un punto estratégico por la ruta de trasiego de drogas hacia la frontera, así como la Carretera Federal 15, que conecta con Nogales y la frontera Arizona-Sonora.

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Daniel C. Santander, consultor en seguridad, refiere que en ese municipio se han incrementado los enfrentamientos por la disputa entre La Mayiza y Los Chapitos, además de la creciente expansión del grupo de Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro.

Detalla que El Chapo Isidro supuestamente hizo una alianza con Los Mayos y está tomando el control de ciertos puntos estratégicos, como este municipio; también está el puerto de Topolobampo, que tiene como entrada Asia y facilita el ingreso de precursores.

El maestro en Estrategia y Seguridad Aplicada por la Universidad de Exeter, Reino Unido, dice que Sinaloa es uno de los principales productores de maíz amarillo.

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“Entonces, ellos producen ese maíz, pero utilizan aeronaves, fertilizantes. No es como una producción de milpa, es semi industrializada… Seguramente se roban las aeronaves”, considera el académico de la Universidad Anáhuac.

Respecto a las incautaciones a nivel nacional, C. Santander sostiene que la mayoría de los aviones incautados son robados y muchas veces se vuelven chatarra con el tiempo por falta de mantenimiento y el abandono en los hangares de las fiscalías o en resguardo de particulares.

Recuerda que en diciembre de 2024 las Fuerzas Armadas lograron en Ahome y en Guasave la incautación récord de una tonelada de pastillas de fentanilo, la mayor en la historia de México.

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Armando Rodríguez Luna, consultor independiente en análisis de riesgos políticos y sociales, expresa que a partir del año pasado se realizaron diversos operativos para tener el control aéreo y marítimo de Ahome y otros municipios del norte de Sinaloa, para restar la capacidad de operación, principalmente, a Los Chapitos y a Los Mayos.

Agrega que esta zona es estratégica por el puerto de Topolobampo, por la cercanía con Sonora y la frontera de Estados Unidos.

“El decomiso de aeronaves se vuelve fundamental cuando se incrementan las acciones del Estado contra grupos criminales, porque a través de aeronaves pueden transportar una mayor cantidad de droga con mayor rapidez.

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“El impacto financiero es importante, si a esto se agrega la persecución de sumergibles y las acciones en materia de control de laboratorios clandestinos, observamos una mayor cantidad de ejercicio en contra de este grupo criminal de Sinaloa en esta zona”, subraya Rodríguez Luna.

Enfatiza que los nueve aseguramientos de las aeronaves en 2025 en ese municipio se enmarcan en la presión que se dio el año pasado contra el Cártel de Sinaloa por parte del gobierno federal.

El investigador en seguridad Enrique Alberto Rocha Bobadilla comenta que uno de los factores del descenso de las aeronaves incautadas de 2019 a 2025 corresponde al impacto por la pandemia de Covid-19, porque hizo modificaciones al tráfico aéreo entre 2020 y 2022.

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“Es un elemento que entró a modificar el comportamiento de las organizaciones criminales. En 2023 Estados Unidos reactivó un convenio de colaboración con Honduras para realizar inteligencia de radar.

“Bastante amplio, pasando por México y una buena parte de la zona del Caribe hacia Centroamérica, y los vuelos tuvieron que modificarse”, asevera el maestro en seguridad hemisférica.

Además, que entre 2023 y 2025 las autoridades empezaron a realizar en diferentes países aseguramientos de droga en lanchas rápidas y semisumergibles.

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Rocha argumenta que este cambio hacia la ruta marítima y también el incremento en los flujos de tránsito terrestre pueden incidir en menos aseguramientos por las rutas aéreas.

El maestro Juan Ruiz Galán, jefe de Operaciones de Strategos BIP, señala que el acercamiento y el fortalecimiento de la relación con Estados Unidos, particularmente con el Comando Norte, amplifican la capacidad de la Defensa y del Estado mexicano para detectar este tipo de vuelos.

Ruiz detalla que el año pasado tuvo mejoras de aseguramiento respecto a los tres años previos, y la relación de Estados Unidos-México.