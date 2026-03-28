Culiacán. El cabildo de Ahome, recién aprobó una reforma al Bando de Policía y Gobierno, en el que se regula la portación de machetes en forma pública, por lo que en el sexto festejo religioso indígena Mayo-Yoremes, detuvo a una persona que provocó una riña y sacó un machete y lo envió a barandilla.

La Policía Municipal de Ahome, que resguardaba las festividades religiosas previas a la Semana Santa, en la comunidad de San Miguel Zapotitlán, logró desarmar a la persona que sacó un machete para iniciar una pelea, sin lograr su propósito.

Se conoció de este hecho a través de videos que fueron captados durante la celebración del sexto Conti indígena, por lo que esta persona fue remitida a barandilla, sin que se conozca si ya le fue aplicada la sanción que prescribe el nuevo reglamento que establece multas mayores a los siete mil pesos.

Lee también Riña de "macheteros" en Ahome; familias huyen durante festejos sin detenidos

De acuerdo a las nuevas disposiciones del Bando de Policía y Gobierno, las personas que porten machetes, como instrumento de trabajo en el campo, deberán acreditar que sus actividades lo requieren como una herramienta, puesto que en caso contrario serán detenidos.

Los pleitos entre los denominados “macheteros” se han convertido en un grave problema de seguridad en el municipio de Ahome; solo el pasado 24 de marzo, durante los festejos del ejido “Benito Juárez”, se registró un nuevo pleito entre jóvenes, utilizando machetes, sin que se reportaran personas heridas o detenidas.

Se conoció a través de las redes sociales que decenas de familias con sus hijos menores que disfrutaban de juegos mecánicos y de cenas con antojitos tuvieron que buscar refugio. Esto ocurrió al percatarse de que varios jóvenes a bordo de motocicletas llegaron machetes y se enfrascaron en una nueva riña con otros jóvenes “macheteros”.

Lee también Policía abate a sujeto que intentó agredirlo con un machete en Nuevo León; el agresor aparentemente cargaba a su hijo durante los hechos

El Secretario de Seguridad Pública Ciudadana de Ahome, Carlos Francisco Rodríguez Ponce, dijo que es necesario reforzar los protocolos de protección al calendario de festividades que se tienen programadas en varios poblados. Esto se debe a lo recurrente de este tipo de pleitos entre jóvenes que se presume laboran en los campos.

Señaló que en la nueva riña que tuvo lugar en el ejido Benito Juárez no hubo personas detenidas ni lesionadas. Cuando llegó la policía, los participantes ya se habían retirado del lugar en motocicletas.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss