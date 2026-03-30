Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron al suroeste del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán una embarcación menor con tres motores fuera de borda, con 14 bultos tipo costalilla conteniendo en su interior 580 paquetes tipo ladrillo con polvo blanco con características de cocaína, con un peso de 650 kilogramos y 350 litros de combustible.

También fueron detenidos seis presuntos infractores de la ley.

Este operativo forma parte de los esfuerzos para combatir actividades ilícitas en el ámbito marítimo, a través de un despliegue operativo conformado por una patrulla oceánica que realizó el aseguramiento, en conjunto con una aeronave de ala fija, una de ala móvil y tres patrullas interceptoras.

Aseguramiento de cocaína en Michoacán por parte de la Semar. Foto: especial

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El Gabinete de Seguridad informó que en este aseguramiento se contó con la colaboración de información de inteligencia por parte del Comando Norte y la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta (JIATF SOUTH por sus siglas en inglés), de Estados Unidos.

A las personas detenidas les fueron leídos sus derechos de ley y junto con lo asegurado puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.

Aseguramiento de cocaína en Michoacán por parte de la Semar. Foto: especial

Con este aseguramiento se estima una afectación económica a la delincuencia organizada de aproximadamente 150 millones de pesos mexicanos, además, se impidió la posible distribución de más de un millón 300 mil dosis de droga.

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El Gabinete de Seguridad resaltó que estas acciones son parte de las operaciones de vigilancia marítima que efectúa la Semar.

También, representa una afectación en la estructura financiera de los grupos delictivos, con lo que se evita que la sociedad quede expuesta a grandes cantidades de dosis de sustancias ilícitas.

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