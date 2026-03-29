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TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. - Tres presuntos fueron detenidos en posesión de droga y se le aseguró inmuebles durante un operativo realizado en el municipio indígena de San Juan Cancuc, informó la Fiscalía General del Estado.

En una vivienda ubicada a la salida de San Juan Cancuc fue detenido Diego "N". Se le aseguró “cristal” y 31 bolsitas de marihuana.

Juan "N" fue aprehendido en otro inmueble del barrio Cancuc Arriba, ubicado sobre la carretera San Juan Cancuc-Oxchuc. Llevaba 75 bolsitas de "cristal”, una bolsa grande y 19 bolsitas de marihuana, y mil 428 pesos en efectivo.

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En la última casa del barrio Pokona, sobre la carretera San Juan Cancuc-Oxchuc fue arrestado Lorenzo N, con 49 bolsitas de “cristal” y 23 bolsitas con hierba verde de marihuana.

Los detenidos, la droga y los inmuebles fueron puestos a disposición ministerial para que determine su .

La Fiscalía reiteró su compromiso de trabajar en coordinación para combatir el delito y garantizar la seguridad de la población chiapaneca.

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dmrr/LL

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